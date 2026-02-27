Madagascar: Vaccination - Le BCG à nouveau disponible

Le vaccin Bacille de Calmette et Guérin (BCG) contre la tuberculose est « en re-stock » depuis peu. Après quelques temps de rupture de stock qui ont quelque peu inquiété les jeunes parents, ce vaccin est à nouveau disponible, indique la direction du Programme élargi de vaccination au sein du ministère de la Santé publique. Un réapprovisionnement des centres de santé de toutes les régions est actuellement en cours.

Le vaccin BCG, administré par injection intradermique, de préférence dès la naissance ou durant la période néonatale, est destiné aux nouveau-nés et aux nourrissons jusqu'à 11 mois.

Le BCG offre une protection efficace contre la tuberculose et est également administré en prévention des formes sévères de cette maladie, notamment la méningite tuberculeuse et la tuberculose miliaire.