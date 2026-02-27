Madagascar: Fête des grands-mères - Une journée festive à Madagascar Alzheimer Masoandro Mody

27 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Le premier dimanche de mars, Madagascar célèbre ses grands-mères. Depuis 22 ans, l'association Madagascar Alzheimer Masoandro Mody organise cette fête chaque samedi qui précède la date officielle. À l'international, cette célébration est née en 1987.

Honorer la mémoire et renforcer les liens

Au-delà de l'aspect festif, l'événement vise à rappeler la valeur des aînés, véritables gardiens de la mémoire collective. Il souligne l'importance du dialogue entre générations et la nécessité de préserver les récits transmis par les grands-parents, piliers de la société.

La fête se tiendra au siège de l'association avec des animations variées : spectacles traditionnels : chants, danses et arts des aînés ; jeux populaires : loto et enveloppe surprise, avec de nombreux lots utiles ; activités pour enfants : labyrinthe, pêche aux bouteilles, jeux traditionnels.

Saveurs malgaches : ravitoto au porc, soupe de poulet gasy et autres spécialités locales à prix abordables seront disponibles sur place.

Les tickets pour les jeux « Loto » et « Enveloppe Surprise » sont en vente dès maintenant.

La Fête des Grands-Mères est une occasion unique de célébrer celles qui transmettent la mémoire et de renforcer la solidarité entre générations.

