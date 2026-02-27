Afrique: Basket - Qualifications Mondial 2027, les Ankoay tombent face aux Léopards

Les Ankoay ont trébuché d'entrée lors de la deuxième fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027. Opposés aux Léopards de la République Démocratique du Congo, les Malgaches se sont inclinés sur le score de 87 à 79, au terme d'une rencontre disputée mais marquée par un départ manqué.

Les protégés de Douaglin ont mal négocié le premier quart-temps. La troupe à Elly a subi la loi des Congolais, encaissant un sévère 11 à 29. Un écart conséquent qui a pesé lourd dans la balance.

À la pause, le tableau affichait 45 à 32 en faveur des Léopards. Durant le deuxième quart-temps, le quatuor Elly, Livio, Arnol et Anthony est resté la plupart du temps sur le banc. Sur le parquet, les joueurs ont eu du mal à trouver la mire, manquant d'adresse aux tirs et d'agressivité aux rebonds. Les Congolais en ont profité pour maintenir la cadence et conserver une avance confortable à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le visage des Ankoay change du tout au tout. Johan et ses coéquipiers passent à la vitesse supérieure. Défense plus compacte, transitions rapides et réussite retrouvée, les Malgaches enchaînent les points et infligent un 29 à 16 aux Congolais. À 1 mn 26 de la fin du troisième quart-temps, ils recollent à 56-58, relançant complètement les débats.

Infatigable, Kiady Razanamahenina, meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points se montre décisif. Présent au four et au moulin, il transforme deux lancers-francs précieux pour égaliser à 61-61 à la fin du troisième quart-temps. Le money-time s'annonce irrespirable, les deux formations se rendant coup pour coup.

Mais dans les dernières minutes, les Léopards, emmenés par Jordan, font parler leur expérience. Plus lucides dans la gestion des possessions et efficaces dans les moments clés, ils scellent leur victoire 85 à 76. Malgré cette défaite, les Ankoay ont montré un visage rassurant en seconde période et devront capitaliser sur cet élan pour la suite des éliminatoires.