Madagascar: Runs - Quatrième manche, vers la victoire de Nouroudine sur Audi TT

La dernière manche du championnat de Madagascar de Run se disputera ce dimanche à la Base 213, à Arivonimamo. Une trentaine de bolides sont attendus pour cette ultime confrontation décisive de la saison.

Initialement programmée pour la fin de l'année 2025, cette 4e manche se tiendra finalement ce dimanche 1er mars, marquant l'épilogue du championnat national des runs sur 400 m. Parmi les pilotes engagés figure en bonne place Nouroudine Mamodaly, leader actuel du classement général, au volant de son Audi TT engagée en Pro Run.

Auteur d'un parcours sans faute lors des trois manches précédentes, il aborde cette finale en position idéale. Avec 66 points au compteur, Nouroudine est en ballotage très favorable pour le titre de la saison 2025.

Il devance largement Ando Ranaivo sur Audi RS7 et Mano Ramaheriniarivo sur 205 AMG, ex aequo à la deuxième place avec 39 points chacun. Sauf changement majeur au classement, Nouroudine pourrait s'adjuger le sacre après deux victoires de manche.

Concentré mais confiant, le pilote se dit prêt à prendre le départ de cette manche décisive. Si tout se déroule comme prévu, la préparation de la voiture sera assurée par une équipe de mécaniciens venue de l'étranger.

Dans la catégorie Pro Run, plusieurs sérieux prétendants tenteront toutefois de contrecarrer les plans du leader. Baums sera à surveiller au volant de la Mustang Redhammer, tout comme Rog sur sa BMW E46 « Hop Hala », Tahiana Rasolojaona sur BMW E30 et Ando Ranaivo avec son Audi RS7, toujours capable de créer la surprise.

L'atmosphère avait été quelque peu ternie lors de la précédente manche, marquée par l'absence de plusieurs figures majeures du drag national, dont Tahiana Rasolojaona, dit Jaytaxx, Jean de Dieu Rafanomezantsoa, ainsi que les frères Tojo et Ando Ranaivo.

Les autres catégories, notamment Super Run, Run et Open, promettent toutefois de belles bagarres sur la piste. La réunion d'information, suivie de la remise des packages, s'est tenue hier. Tous les regards seront donc tournés vers Arivonimamo ce dimanche pour connaître le verdict final de cette saison.