Madagascar: Projet Manehoa - Journalistes et activistes d'Antsiranana face aux défis du numérique

Les 20 et 21 février, la Chambre de commerce d'Antsiranana a servi de cadre à une session de formation qui n'est pas passée inaperçue. Plus d'une quinzaine de participants, membres de l'Observatoire régional des droits de l'homme et professionnels des médias, ont pris part à ce rendez-vous axé sur l'engagement et l'innovation.

Inscrite dans le projet MANEHOA, une initiative portée par l'organisation internationale Internews, la rencontre avait une optique précise : outiller les acteurs locaux pour concevoir, structurer et piloter des projets médiatiques et communautaires à fort impact social.

Parmi les participants figuraient deux journalistes de la ville de Varatraza, Harynah Ramanantsoa et Claire Sabotsy. Durant deux jours, les échanges nourris et les ateliers pratiques ont permis de faire émerger des idées ambitieuses.

À la clé, un mécanisme de soutien financier destiné à accompagner les propositions les plus prometteuses. Une impulsion concrète pour transformer les initiatives en actions tangibles sur le terrain. Le projet défendu par Harynah Ramanantsoa et Claire Sabotsy a su convaincre. « Les initiateurs ont validé notre proposition. Nous avons donc mis en place un programme dédié aux professionnels engagés dans le traitement et la diffusion de l'information », ont-elles confié.

Leur initiative s'adresse prioritairement aux journalistes et aux jeunes défenseurs des droits humains, des profils particulièrement exposés aux cybermenaces. L'objectif est double : éveiller les consciences sur la réalité des risques numériques et fournir des outils pratiques pour renforcer la sécurité en ligne.

Séduits par la démarche, les participants ont salué la portée de l'action et se sont engagés à relayer les acquis au sein de leurs réseaux respectifs. Une dynamique collective est enclenchée, avec l'espoir de bâtir un environnement numérique plus sûr et plus responsable.