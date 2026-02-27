Madagascar: Tena Kanto 2 - Ken, Dlain, Fy et Tanjona prêts à enflammer le Palais avec Poopy

Le concert Tena Kanto 2, prévu ce dimanche 1er mars au Palais des Sports, s'annonce comme un rendez-vous musical majeur. Aux côtés de Poopy, figures montantes et complices de longue date, Ken, Dlain, Fy Rasolofoniaina et Tanjona Randrianarivelo - partageront la scène pour offrir une soirée riche en émotions.

L'originalité de ce spectacle réside dans le répertoire soigneusement revisité. Chaque invité a eu la liberté de choisir les chansons de Poopy qu'il souhaitait interpréter, en les adaptant à son style propre.

Le directeur artistique Jack Thierry souligne que des titres rarement joués seront mis à l'honneur, tout en laissant une place aux incontournables qui ont marqué la carrière de la chanteuse. Cette démarche promet une expérience à la fois familière et nouvelle, où les classiques se redécouvrent sous un autre angle.

Les répétitions, déjà achevées, annoncent des moments forts : des duos inédits, des chorégraphies signées Tsingory et Divin, et une atmosphère de partage. Liveprod assure l'organisation, tandis que Nyr Image prend en charge la technique.

Avec une durée estimée à trois heures et demie, Tena Kanto 2 s'inscrit dans la continuité du premier opus, tout en ouvrant une nouvelle page de collaboration artistique. Ce concert marquera aussi le point de départ d'une tournée régionale à Antsirabe, Majunga et Ambatondrazaka, offrant au public l'occasion de redécouvrir Poopy dans des interprétations uniques et vibrantes.

D'autres projets, tels que la promotion de l'album Endrika Fitia, sont également déjà en gestation mais, pour l'heure, les fans pourront apprécier ce rendez-vous dominical au Palais des Sports, à 15h01 précisément.