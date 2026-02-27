Madagascar: Iavoloha - Un homme retrouvé mort dans une station de la Jirama

Un agent de sécurité affecté à l'entreprise JIRAMA a été retrouvé mort sur son lieu de travail dans l'après-midi du mardi 25 février 2026, dans la station Camp Nord, au sein du Palais d'État d'Iavoloha, dans la commune rurale d'Andoharanofotsy, district d'Antananarivo Atsimondrano.

L'alerte a été donnée vers 16 heures par le responsable de l'entreprise Master Security Power, signalant la découverte du corps d'un homme au sein de l'enceinte sécurisée. Les gendarmes de la brigade d'Andoharanofotsy se sont immédiatement rendus sur les lieux, peu de temps après.

Selon les premières informations recueillies, la victime, âgée de 54 ans, était un agent de sécurité chargé de la surveillance du suppresseur de la JIRAMA et devait être en service au moment des faits.

Le corps a été découvert allongé sur un matelas, déjà sans vie, froid au toucher et correctement vêtu. Les gendarmes présents n'ont relevé aucune trace de violence ni de blessure pouvant laisser supposer une agression. Seules de petites lésions dues à des morsures de fourmis ont été observées au niveau du visage.

Coma éthylique

L'examen médical effectué sur place par un représentant du Centre de santé de base niveau II (CSB II) d'Andoharanofotsy a conclu à un décès consécutif à un coma éthylique associé à une hypoglycémie.

D'après les estimations médicales, la mort serait survenue environ douze heures avant l'examen. D'après les déclarations d'un collègue de la victime, les deux hommes avaient pris leur service à 19 heures et disposaient chacun d'une chambre distincte.

Ce n'est qu'aux alentours de 10 heures, le lendemain matin, qu'il a constaté que la victime ne s'était toujours pas réveillée et a informé son supérieur hiérarchique du drame. La transmission de l'information aux autorités a cependant connu un retard, en raison d'attentes entre les personnes informées de la situation.

Après les constatations d'usage et l'examen médical, le corps a été remis à la famille, présente sur les lieux lors de l'intervention des forces de l'ordre. La sécurité du Palais d'État a également été informée, un officier de permanence ayant été dépêché sur place. Une enquête a été ouverte par le poste territorial de la gendarmerie d'Andoharanofotsy afin d'éclaircir les circonstances exactes du décès.