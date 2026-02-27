Madagascar: « Asa Vonjy Voina » - 51 000 ménages sinistrés soutenus à Toamasina

À la suite du passage du cyclone tropical intense Gezani, ayant durement affecté la commune urbaine et les zones suburbaines de Toamasina, un dispositif de réponse rapide est activé afin d'apporter un appui concret et immédiat aux ménages sinistrés à travers le programme de protection sociale « asa vonjy voina ».

Les interventions, étalées sur une période de six mois, combinent des transferts sociaux et des activités argent contre-travail pour soutenir 51 000 ménages de la commune urbaine de Toamasina à se rétablir.

Ces réponses sont mises en œuvre par le Fonds d'intervention pour le développement (FID), sous la coordination du ministère de la Population et du BNGRC, avec le soutien financier de la Banque mondiale à travers le projet de Filets de sécurité et de résilience (FSR), le Projet régional pour la préparation aux situations d'urgence et l'accès à une reprise inclusive (REPAIR), ainsi que du Projet de réponse d'urgence contingente (CERP).

Bénéficiaires

Chaque ménage bénéficiaire reçoit une aide de 280 000 ariary (2 transferts de 140 000 Ar) destinée à couvrir les dépenses prioritaires et à amorcer la reprise des activités après le choc.

En complément des transferts monétaires, des activités argent-contre-travail à haute intensité de main-d'œuvre (ACT-HIMO) ont démarré à Toamasina. Cette approche permet de générer des revenus temporaires pour les ménages sinistrés, de contribuer à la remise en état de la ville et de favoriser un relèvement communautaire rapide et solidaire. Avec plus de 58 000 familles sinistrées à Toamasina, selon les données du BNGRC, l'ensemble des 138 fokontany de la commune est concerné par les activités « asa vonjy voina ».