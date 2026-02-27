Sénégal: 17e journée de Ligue 1 - Le Jaraaf accueille l'USO pour une revanche

Dakar — Le derby dakarois, entre le Jaraaf de Dakar et l'Union sportive de Ouakam (USO), est l'un des grands chocs de la 17e journée de Ligue 1 de football, avec le match devant opposer AJEL de Rufisque à l'AS Pikine.

L'USO se déplace dimanche au stade Léopold Sédar Senghor pour tenter de rééditer le coup qu'il avait réussi lors de la phase aller, lors de laquelle les Ouakamois étaient venus à bout (0-1) des Médinois, le 9 novembre dernier, dans leur antre du stade municipal de Ngor.

L'équipe de Ouakam avait alors infligé au Jaraaf, champion sortant, sa première défaite de la saison dans les ultimes secondes de cette rencontre.

En difficulté avec quatre victoires, neuf matchs nuls et trois défaites, l'équipe de la Médina voudra donc renouer avec le succès après trois matchs nuls d'affilée.

Eliminé de la Coupe du Sénégal, le Jaraaf espère également se rapprocher un peu plus du haut du classement, et pour cela, doit impérativement battre l'USO.

Sauf que les Médinois auront fort à faire face à un adversaire victorieux de l'AS Pikine lors de la précédente journée, devant l'AS Pikine.

Pendant ce temps, le leader de la Ligue 1, AJEL, va effectuer un petit déplacement au stade Alassane Djigo pour jouer l'AS Pikine, sachant qu'une victoire lui permettrait de poursuivre sa dynamique victorieuse en enchainant une troisième victoire consécutive.

Les Rufisquois devront toutefois s'employer pour venir à bout de Pikinois frustrés de leur revers dans les ultimes secondes lors de la précédente journée.

A domicile, l'AS Pikine va essayer de se relever de la meilleure des manières, en stoppant la marche de l'actuel leader du championnat.

L'Union sportive de Gorée, dauphin d'AJEL, va défier la lanterne rouge, Guédiawaye FC, au stade Amadou Barry, en comptant sur leur nouvel entraîneur, Joseph Senghor, pour entamer une remontée au classement.

Le programme de la 17e journée de Ligue 1 :

Samedi :

Dakar Sacré coeur -ASC Cambérène

Dimanche :

Wally Daan -SONACOS, Stade de Mbour-Génération Foot, Teungueth FC-Linguère, Jaraaf-USO, Casa Sports-HLM, Guédiawaye FC-US Gorée, AS Pikine-AJEL