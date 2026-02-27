Ile Maurice: Quand le tourisme offre une seconde chance à la jeunesse mauricienne

Former, encadrer et insérer 50 jeunes dans l'hôtellerie : le programme «TWA Pu Lavenir» mise sur le potentiel de ceux que le système a parfois mis de côté. Suis-nous pour en savoir plus sur ce programme.

À Maurice, où le tourisme demeure l'un des piliers de l'économie, une nouvelle initiative veut transformer des trajectoires fragiles en parcours professionnels solides. Baptisé TWA Pu Lavenir (Train, Work, Achieve) ce programme national ambitionne d'accompagner 50 jeunes de 16 à 26 ans vers une insertion durable dans le secteur hôtelier.

Porté par la Fondation Andrey & Julia Dashin, le projet s'adresse en priorité à des jeunes confrontés à des difficultés sociales ou économiques, qui sont souvent loin des circuits classiques de formation et d'emploi. L'idée est simple : leur offrir un cadre structuré, des compétences reconnues et une passerelle vers le monde du travail.

Un parcours encadré et professionnalisant

Dès 2027, les bénéficiaires suivront un cursus d'une durée d'un an, validé par la Mauritius Qualifications Authority (MQA). La formation est dispensée par Think Career dans son centre spécialisé à Quatre-Bornes, avec un contenu axé sur les réalités concrètes du terrain.

Les modules couvrent les principaux départements de l'hôtellerie : réception, entretien ménager, restauration, cuisine ou encore service en salle. L'objectif est de répondre directement aux besoins des établissements touristiques, tout en donnant aux jeunes des compétences immédiatement mobilisables.

Au-delà de l'apprentissage théorique, le programme comprend des stages rémunérés dans des hôtels partenaires. Chaque participant bénéficie également d'un accompagnement personnalisé et d'un mentorat. Une approche qui vise non seulement l'acquisition du savoir-faire mais aussi le développement de la confiance en soi et du sens des responsabilités. La première cohorte, entièrement financée par la fondation, a déjà démarré. À terme, l'initiative se veut reproductible et appelle à l'engagement d'autres acteurs du secteur privé.

Une vraie opportunité pour les jeunes

Travailler dans l'hôtellerie peut représenter plus qu'un simple emploi. Pour les jeunes, ce secteur offre plusieurs avantages. D'abord, il s'agit d'un domaine dynamique, en constante évolution. Les perspectives futures y sont réelles : un employé débutant peut progressivement accéder à des postes de responsabilité grâce à l'expérience et à la formation continue. Ensuite, le tourisme ouvre la porte à la mobilité internationale.

De nombreux groupes hôteliers présents dans l'île sont aussi implantés à l'étranger, permettant à certains profils de faire carrière au-delà de nos frontières. Le secteur constitue également une école de vie. Il développe des compétences transversales essentielles : communication, gestion du stress, travail en équipe, sens du service.

Dans un pays reconnu pour son hospitalité, ces qualités font partie intégrante de l'identité nationale. Enfin, pour des jeunes en quête de repères, intégrer un cadre professionnel structuré peut représenter un tournant décisif vers l'autonomie financière et personnelle.

Des défis bien réels

Malgré ces atouts, l'hôtellerie mauricienne fait face à une pénurie persistante de main-d'oeuvre locale. Depuis quelque temps, le recours à des travailleurs étrangers s'est intensifié afin de combler les postes vacants. Un choix qui fait débat. Certains estiment que ces employés venus d'ailleurs ne possèdent pas toujours le sens de l'accueil et la chaleur humaine qui ont fait la réputation de Maurice comme destination d'exception.

D'autres soulignent toutefois que le secteur doit continuer à fonctionner face au manque de candidats locaux. Pour les jeunes, plusieurs freins subsistent. Les horaires décalés, le travail les week-ends et la perception de métiers jugés physiquement exigeants découragent certains.

À cela s'ajoutent des attentes générationnelles différentes : recherche d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, besoin de reconnaissance rapide, quête de sens. C'est précisément là que des initiatives comme TWA Pu Lavenir prennent tout leur sens. En revalorisant les métiers du tourisme et en encadrant les jeunes dès le départ, le programme contribue à changer les mentalités.

Miser sur le potentiel local

Au-delà des chiffres, TWA Pu Lavenir met en lumière des parcours de vie transformés. Pour certains participants, il s'agit d'une première expérience structurée. Pour d'autres, d'un déclic vers une vocation. Le message est clair : le secteur touristique n'est pas réservé à une élite ni limité à des emplois temporaires. Il peut devenir un véritable tremplin.

Dans un contexte où Maurice cherche à préserver son identité et son hospitalité légendaire, investir dans la jeunesse locale apparaît comme une priorité stratégique. Former, accompagner et insérer durablement les jeunes dans l'hôtellerie, c'est aussi renforcer la compétitivité du pays. Avec TWA Pu Lavenir, le tourisme ne se contente plus d'accueillir des visiteurs. Il devient un outil d'inclusion, de dignité et d'avenir pour toute une génération.

Le savais-tu ? : 2025 a marqué un record dans les arrivées touristiques

Selon les statistiques officielles, 1 436 250 touristes ont foulé le sol mauricien en 2025, soit une hausse de 3,9 % par rapport à 2024, représentant 54 073 visiteurs supplémentaires. Lors d'une rencontre avec la presse le 12 janvier, le ministre du Tourisme, Richard Duval, a annoncé que le seuil de 1,4 million de touristes a été franchi pour la première fois. Ainsi, les recettes touristiques devraient dépasser Rs 100 milliards pour l'année 2025.

Maurice démarre l'année 2026 sur une note particulièrement encourageante. Selon les dernières données officielles, plus de 125 000 visiteurs sont venus à Maurice en janvier. Un chiffre qui dépasse les performances enregistrées à la même période en 2025 (environ 117 000 arrivées) et en 2024 (près de 119 000 touristes). Cette hausse n'est pas anodine. Elle confirme que l'industrie touristique locale poursuit sa dynamique de croissance après des années plus complexes. L'île attire de nouveau, et même davantage, sur les marchés internationaux.

En 2025, l'Europe demeure la principale source de touristes. Ils proviennent notamment de la France, de l'Italie, du RoyaumeUni et de l'Allemagne. L'Inde se classe en deuxième position sur le marché touristique mauricien.