Afrique: Rishab Sharma promet une expérience immersive au SVICC

Le virtuose indien du sitar, Rishab Rikhiram Sharma, est arrivé à Maurice le jeudi 26 février en prévision de son concert très attendu ce samedi 28 février au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC), à Pailles. L'artiste se produira dans le cadre de sa tournée mondiale Sitar for Mental Health, un concept qui associe musique classique indienne et sensibilisation au bien-être mental.

À son arrivée, le musicien n'a pas caché son émerveillement face à la richesse culturelle de l'île. «It was very fascinating», confie-t-il, évoquant la forte présence de la culture indienne à Maurice, parfois surnommée Chota Bharat. Il dit avoir été particulièrement marqué par sa visite au Ganga Talao et la statue de Shiva, dont l'atmosphère «calming and divine» l'a profondément touché.

Interrogé sur la dimension universelle de son projet, Rishab Sharma explique que Sitar for Mental Health repose sur une présentation authentique de la musique indienne. Le concert est structuré en deux parties : une première dédiée à la musique classique traditionnelle, intégrant méditation, exercices de respiration et improvisation ; une seconde qui explore des sonorités plus contemporaines, mêlant influences Bollywood, jazz et hip-hop. «It's a khichdi», sourit-il, décrivant un mélange harmonieux entre tradition et modernité.

Pour l'artiste, le sitar possède une richesse harmonique capable de stimuler le cerveau et d'apporter un effet apaisant. Il indique que des recherches sont en cours afin d'étudier scientifiquement les bienfaits de cet instrument sur le stress, l'anxiété et d'autres troubles liés à la santé mentale. De nombreux témoignages recueillis à travers le monde évoquent déjà ses vertus méditatives.

De son côté, Ajay Deora, CEO de Ticketbox.mu, qui organise l'événement avec Gravity Xero, souligne le caractère inédit du concert. Selon lui, il s'agit de la première fois qu'un spectacle de musique classique indienne est explicitement associé à la promotion du bien-être mental à Maurice.

Il affirme que le public mauricien est réceptif aux expériences musicales immersives et que la demande pour ce type d'événement était bien réelle. Les retours depuis l'ouverture de la billetterie sont, dit-il, particulièrement encourageants, avec un fort engouement autour de la venue de l'artiste.