Ile Maurice: Décision du Vatican - Le père Patrick Fabien soumis à des mesures préventives pendant cinq ans

Le diocèse de Port-Louis a rendu publiques des mesures disciplinaires visant le père Patrick Fabien, à la suite d'allégations formulées en mai 2025 par deux femmes. Selon leurs déclarations, le prêtre aurait eu à leur égard des sollicitations inappropriées alors qu'elles étaient mineures.

Dans un communiqué, le diocèse précise qu'une enquête interne a été menée et que le dossier a ensuite été transmis au Dicastère pour la Doctrine de la Foi, l'instance du Vatican compétente pour traiter les délits graves impliquant des mineurs. Après examen, celui-ci a conclu que pour l'une des allégations, les faits sont établis, tandis que pour l'autre, ils demeurent difficiles à prouver.

Le Dicastère relève que les faits allégués constituent des délits graves, tout en qualifiant la nature des actes commis de «gravité relative». En conséquence, il a demandé à l'évêque de Diocèse de Port-Louis de prendre un décret imposant des mesures préventives à l'encontre du prêtre.

Des mesures restrictives pour cinq ans

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces mesures, qui seront appliquées pour une durée de cinq ans, limitent de manière significative les activités pastorales du père Patrick Fabien. Il lui est désormais interdit d'exercer toute activité pastorale auprès des mineurs, de confesser ou encore d'assurer un accompagnement spirituel. Il ne pourra pas non plus organiser ou participer à des pèlerinages.

Le décret prévoit également des obligations précises. Le prêtre devra résider dans une maison religieuse masculine, être suivi par un accompagnateur spirituel et rencontrer régulièrement un prêtre référent désigné par l'évêque. Malgré ces restrictions, certaines activités lui restent autorisées. Le père Patrick Fabien pourra continuer à célébrer la messe dans les prisons pour hommes. Il est aussi appelé à participer au travail de traduction de la Bible en kreol morisien, en collaboration avec la Société biblique.

Appel au respect et à la prière

Dans son communiqué, le diocèse appelle à la retenue, en particulier sur les réseaux sociaux, afin de préserver la dignité des personnes concernées et de leurs familles.

L'Église invite également les fidèles à porter dans la prière toutes les personnes affectées par cette situation, soulignant la souffrance que ces événements peuvent engendrer pour les victimes, leurs proches ainsi que pour la communauté.