Sénégal: Thiès - Des acteurs territoriaux diagnostiquent les nouvelles politiques foncières

Thiès — Le Cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal (CRAFS) a lancé à Thiès (ouest) un diagnostic stratégique des nouvelles politiques foncières au Sénégal, en vue de déterminer les décisions les plus adaptées à "une bonne réforme" du foncier, a constaté l'APS.

"Le CRAFS réunit tous les acteurs territoriaux à Thiès, pour discuter et faire le diagnostic sur le foncier", a dit le directeur de la promotion du développement territorial, Séckou Omar Diédhiou, qui représentait le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires.

Il participait à une retraite consacrée à l'état d'avancement des dynamiques et politiques de gouvernance foncière, jeudi, en perspective de la réforme du système foncier national.

L'officiel a dit avoir bien entendu, en tant que représentant de l'État, les interrogations venant de la part des différents organismes, les inquiétudes de la société civile, un "partenaire stratégique de l'Etat".

"Nous (du ministère) avons commencé les concertations sur l'Acte 4 de la décentralisation et sur la réforme des pôles territoires, nous avons associé la société civile partout au Sénégal, où nous avons organisé des concertations, des journées de partage", a rapporté Séckou Diédhiou.

Selon lui, le ministère de l'Urbanisme et des Collectivités territoriales a voulu adresser, à travers l'Acte 4 de la décentralisation, la réforme des pôles territoires, la question du foncier, en tant que "ressource territoriale à tension" au Sénégal et une thématique centrale.

M. Diédhiou a tenu à préciser que son ministère travaille dans le cadre juridique et organisationnel du foncier, tout en soulignant que ce secteur n'est pas exclusivement géré par le département de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires.

"Nous avons formé un cadre de réflexion, pour [adopter], cette fois-ci, la bonne démarche, [et] prendre les bonnes décisions, pour avoir une bonne réforme sur le foncier au Sénégal", a affirmé le représentant du ministre.

A propos des "positions fortes" que le CRAFS avait arrêtées sur la question de l'immatriculation qui conférerait un droit de propriété irrévocable sur le foncier, Amadou Kanouté, directeur exécutif de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV) et membre du CRAFS, a écarté toute idée visant une "immatriculation généralisée".

"Nous devons nous assurer que les politiques [que nous élaborons] prennent en compte le fait que la majorité des [populations] n'ont pas toujours les moyens financiers de s'y [conformer]", a dit M. Kanouté.

"Nous devons, a-t-il ajouté, nous assurer que nous sommes en mesure de générer des ressources locales endogènes, pour nous permettre de mener à bien le développement inclusif, que nous cherchons, tout en veillant à ne pas exclure ceux à qui ce développement est destiné, et qui sont les communautés de base".