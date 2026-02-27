Sénégal: 'TooluBaay', une solution numérique pour accompagner les producteurs agricoles de Tambacounda

"TooluBaay", une application numérique développée par le météorologue Philippe Auguste Moundor Sène à partir des réalités du terrain, ambitionne de contribuer à une meilleure organisation et un meilleur rendement des producteurs agricoles de la région de Tambacounda (est), a-t-on appris de son initiateur.

Chef du service Météorologie de Tambacounda, il a initié ce projet à titre personnel, dans une démarche progressive visant à explorer les apports du numérique dans l'organisation du secteur agricole local dans un contexte marqué par des défis climatiques et organisationnels persistants.

À travers cette initiative présentée lors des tournées dans les localités de Goudiry, Missirah, Nétéboulou et de Dialocoto, Phillipe Auguste Moundor Sène souhaite "mettre son expertise au service du renforcement progressif des capacités des exploitations agricoles familiales".

"Depuis plusieurs mois, un cadre d'échanges regroupe des producteurs issus de différentes localités de la région, favorisant le partage d'informations utiles à leurs activités et la discussion autour des défis rencontrés [...]. Nous avons ainsi rencontré plus de 200 producteurs lors de nos tournées afin d'identifier leurs besoins prioritaires", a-t-il expliqué.

"Nous avons voulu écouter avant de proposer. Les échanges ont montré que l'accès à l'information et la compréhension des enjeux sont essentiels pour les exploitations familiales confrontées à des contraintes multiples", a-t-il ajouté.

Ces consultations ont mis en évidence plusieurs obstacles, notamment la barrière linguistique, la connectivité limitée dans certaines zones et le faible niveau de familiarité avec les outils numériques, selon M. Sène.

"Pour répondre à ces défis, l'initiative intègre progressivement des fonctionnalités de traduction en langues locales, notamment en wolof, en pulaar et en mandingue", a-t-il assuré.

"Dans une région à forte vocation agricole, où de nombreuses exploitations disposent de ressources limitées et doivent s'adapter à un environnement en évolution, l'amélioration de l'accès à l'information et le renforcement de l'organisation collective apparaissent comme des leviers importants. L'initiative s'inscrit ainsi dans une réflexion plus large sur la contribution du numérique au renforcement de la résilience agricole face aux mutations climatiques", a fait savoir Philippe Auguste Moundor Sène.

D'après lui, "TooluBaay a franchi une première étape avec le développement d'un produit minimum viable (MVP), conçu selon une approche évolutive".

Le météorologue a notamment dit privilégier une consolidation progressive à l'échelle locale, en concertation avec les organisations de producteurs et les partenaires intéressés par l'innovation agricole.

"Des universitaires collaborent avec l'équipe afin d'apporter un appui scientifique et méthodologique au développement de la solution, dans le but d'assurer sa cohérence technique et son adéquation aux besoins identifiés", a souligné l'innovateur numérique.

Selon lui, plusieurs producteurs membres du cadre d'échanges ont estimé que les interventions régulières leur apportent une valeur concrète. L'initiative, a-t-il assuré, poursuit actuellement son processus d'amélioration, illustrant une dynamique locale visant à articuler innovation numérique, inclusion linguistique et renforcement progressif de l'organisation du secteur agricole.