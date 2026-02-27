Sénégal: 17e journée de Ligue 2 - Le leader Diambars reçoit Jamono de Fatick pour garder son fauteuil

27 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le leader de la Ligue 2, Diambars, reçoit le quatrième, Jamono de Fatick, avec la ferme détermination de poursuivre sa bonne dynamique en vue de conserver la tête du classement à l'issue de la 17e journée du championnat.

Les académiciens de Saly rêvent d'un retour au sein de l'élite. Un succès de prestige face aux Fatickois peut leur donner l'élan nécessaire à la réalisation de cette ambition.

Diambars (25 points) affronte un adversaire (Jamono de Fatick) qui compte deux points de moins.

Tous les ingrédients semblent donc réunis pour une confrontation qui s'annonce très épique entre les deux équipes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'AS Douanes, dauphin de Diambars, reçoit Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie(NGB), en espérant profiter d'un faux pas du leader pour mieux se positionner.

Le troisième au classement, Essamaye FC, va suivre de près les sorties de ses devanciers Diambars et Douanes.

L'équipe de Ziguinchor, en déplacement au stade Maniang Soumaré de Thiès pour affronter Thiès FC, ambitionne d'enchainer une quatrième victoire d'affilée.

Le programme de la 17e journée de Ligue 2 :

Samedi :

Diambars-Jamono de Fatick, NGB-Douanes

Dimanche :

Guelwaars-Amitié FC, Port-Oslo FA, Thiès FC-Essamaye FC, DUC-Teranga SC, AS Saloum-AS Kaffrine

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.