Sénégal: 17e journée de Ligue 2 - Le leader Diambars reçoit Jamono de Fatick pour garder son fauteuil

Dakar — Le leader de la Ligue 2, Diambars, reçoit le quatrième, Jamono de Fatick, avec la ferme détermination de poursuivre sa bonne dynamique en vue de conserver la tête du classement à l'issue de la 17e journée du championnat.

Les académiciens de Saly rêvent d'un retour au sein de l'élite. Un succès de prestige face aux Fatickois peut leur donner l'élan nécessaire à la réalisation de cette ambition.

Diambars (25 points) affronte un adversaire (Jamono de Fatick) qui compte deux points de moins.

Tous les ingrédients semblent donc réunis pour une confrontation qui s'annonce très épique entre les deux équipes.

L'AS Douanes, dauphin de Diambars, reçoit Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie(NGB), en espérant profiter d'un faux pas du leader pour mieux se positionner.

Le troisième au classement, Essamaye FC, va suivre de près les sorties de ses devanciers Diambars et Douanes.

L'équipe de Ziguinchor, en déplacement au stade Maniang Soumaré de Thiès pour affronter Thiès FC, ambitionne d'enchainer une quatrième victoire d'affilée.

Le programme de la 17e journée de Ligue 2 :

Samedi :

Diambars-Jamono de Fatick, NGB-Douanes

Dimanche :

Guelwaars-Amitié FC, Port-Oslo FA, Thiès FC-Essamaye FC, DUC-Teranga SC, AS Saloum-AS Kaffrine