Sénégal: Kaffrine - Les acteurs du système éducatif sensibilisés à l'inclusion scolaire des enfants handicapés

Kaffrine — Les différents acteurs du système éducatif de la région de Kaffrine (centre), ont été sensibilisés, vendredi, à la promotion de l'inclusion scolaire des enfants handicapés, lors d'un atelier de sensibilisation organisé dans le cadre du projet "Faire l'école", a constaté l'APS.

Cette initiative, lancée avec le concours de la coopération italienne est menée en collaboration avec la Direction des Daara (écoles coraniques) du ministère de l'Education nationale.

Elle a permis de regrouper les acteurs locaux de l'école, afin de les impliquer davantage dans la promotion de la scolarisation des enfants en situation de handicap, a expliqué l'inspecteur de l'éducation, Moustapha Diouck, assistant technique en éducation inclusive du projet

"L'objectif est de lever les réticences encore notées au sein de certaines familles et de rappeler que ces enfants [en situation de handicap] ont les mêmes droits que les autres, notamment celui d'accéder à une éducation de qualité et de réussir leur parcours scolaire", a-t-il dit au terme de l'atelier de sensibilisation sur la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Cette activité a été présidée par l'inspecteur d'académie de Kaffrine, Mamadou Niang, en présence des inspecteurs de l'éducation et de la formation des départements de la région, des responsables de l'association des personnes vivant avec un handicap, des imams, des délégués de quartier, des maîtres coraniques et des parents d'élèves, entre autres acteurs.

"Nous appelons l'ensemble des communautés, les leaders religieux, les familles et les institutions à s'associer pleinement à cet engagement pour garantir à chaque enfant, sans exception, le droit à l'éducation, à la dignité et à l'avenir", a notamment plaidé l'inspecteur de l'éducation et assistant technique du projet, Moustapha Diouck.

Lancé en 2021 et financé par la coopération italienne, le projet "Faire l'école" intervient dans 69 établissements répartis dans plusieurs académies, notamment à Kaffrine, Kaolack, Kolda, Sédhiou et Dakar. Initialement prévu pour s'achever en 2024, il a été prolongé jusqu'en décembre 2026.