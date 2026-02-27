Sénégal: Plus de 1 000 personnes atteintes de maladies rares recensés en 2025 par l'association Taxawuma

27 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'association Taxawuma assistance handicap des maladies rares du Sénégal déclare avoir répertorié plus de 1 000 personnes atteintes de pathologies rares au niveau national, grâce à des consultations génétiques.

"Nous sommes partis dans les régions Saint-Louis et de Diourbel, pour organiser des consultations génétiques. C'est ce qui nous a permis d'avoir un registre de 1 000 et quelques patients, l'année dernière, [alors que] nous étions près de 800", a indiqué son président, Brahim Aïdara Ndiaye.

Il s'entretenait avec l'APS, en perspective de la Journée internationale des maladies rares, prévue samedi, sur le thème général "Inclusion scolaire et accès aux soins pour les enfants atteints de maladies rares".

Selon M. Ndiaye, un travail est mené avec le centre Talibou Dabo, à Dakar, à travers des consultations génétiques, afin de disposer d'un registre fiable, le document qui permettra de faciliter les démarches auprès des partenaires en vue d'une meilleure connaissance des maladies rares et d'un accompagnement efficace des personnes qui en sont atteintes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Birahim Aïdara Ndiaye a également émis le souhait de valoriser le centre Talibou Dabo, l'institution publique d'éducation et de réadaptation pour enfants handicapés physiques, et d'oeuvrer pour qu'il dispose d'un statut de centre de prise en charge des maladies rares.

"Nous y avions recensé des cas. Un nombre de 60 enfants qui n'ont pas de diagnostic. Il n'y a pas de diagnostic là-bas. C'est dans ce sens que nous avons décidé de collaborer avec le centre", a fait savoir le président de l'association Taxawuma, engagée dans la lutte contre les maladies rares génétiques.

Il s'agit, selon lui, de faire en sorte que le centre Talibou Dabo soit reconnu comme "une référence pour les maladies non musculaires", en contribuant à leur identification et à leur prise en charge, ce qui nécessite de lui octroyer un "statut clair".

"Le centre servira ainsi de lieu de scolarisation des enfants et de milieu de soins en même temps, d'autant plus que leur déplacement étant difficile", a-t-il expliqué.

Une maladie est dite "rare" lorsqu'elle atteint une personne sur 2 000. D'origine génétique dans 80% des cas, les maladies rares sont généralement chroniques, évolutives, sévères et nécessitent une prise en charge spécialisée.

Elles sont aussi considérées comme complexes et multi systémiques, c'est-à-dire touchant plusieurs organes et entraînant des comorbidités.

Les myopathies des ceintures, la maladie de Charcot et la dystrophie musculaire de Duchenne sont les maladies rares les plus fréquentes au Sénégal,

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.