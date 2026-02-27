Congo-Kinshasa: Reprise de la LINAFOOT au pays - Bukavu Dawa affronte Rangers, Renaissance croise New Jack ce samedi

Pour marquer la reprise officielle de matchs de la Ligue 1 à Kinshasa, après plus de trois semaines d'arrêt, la Ligue nationale de football (LINAFOOT) prévoie deux beaux matchs dans le groupe B, samedi 28 février au Stade Tata Raphaël.

Dans la première rencontre du groupe B, l'OC Bukavu Dawa va affronter l'AC Rangers au Stade Tata Raphaël à 13 H 00'. 13e au classement avec 10 pts, Bukavu Dawa est en mission pour arracher des points face à l'AC Rangers, qui occupe la 7e position avec 22 pts.

Le second match, prévu à 15 H 00', opposera le FC Renaissance, 12e au classement avec 17 pts contre New Jack FC, 7e au classement avec 22 pts.

Cette reprise du championnat offre un ouf de soulagement pour les amoureux du football à Kinshasa la capitale, qui étaient privés du spectacle de la ligue 1 pendant plus de trois semaines. Cette rupture fait suite à la fermeture du Stade Tata Raphaël, le 6 février, par le ministre des Sports, Didier Bidimbu, à cause des actes de vandalisme durant plusieurs rencontres de ce championnat.