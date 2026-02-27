Congo-Kinshasa: Reprise de la LINAFOOT au pays - Bukavu Dawa affronte Rangers, Renaissance croise New Jack ce samedi

27 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Pour marquer la reprise officielle de matchs de la Ligue 1 à Kinshasa, après plus de trois semaines d'arrêt, la Ligue nationale de football (LINAFOOT) prévoie deux beaux matchs dans le groupe B, samedi 28 février au Stade Tata Raphaël.

Dans la première rencontre du groupe B, l'OC Bukavu Dawa va affronter l'AC Rangers au Stade Tata Raphaël à 13 H 00'. 13e au classement avec 10 pts, Bukavu Dawa est en mission pour arracher des points face à l'AC Rangers, qui occupe la 7e position avec 22 pts.

Le second match, prévu à 15 H 00', opposera le FC Renaissance, 12e au classement avec 17 pts contre New Jack FC, 7e au classement avec 22 pts.

Cette reprise du championnat offre un ouf de soulagement pour les amoureux du football à Kinshasa la capitale, qui étaient privés du spectacle de la ligue 1 pendant plus de trois semaines. Cette rupture fait suite à la fermeture du Stade Tata Raphaël, le 6 février, par le ministre des Sports, Didier Bidimbu, à cause des actes de vandalisme durant plusieurs rencontres de ce championnat.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.