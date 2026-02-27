Congo-Kinshasa: Enormes dégâts enregistrés après la pluie à Fizi

Une pluie torrentielle s'est abattue dans le territoire de Fizi (Sud-Kivu), jeudi 26 février 2026, provoquant d'importants dégâts humains et matériels dans le secteur de Mutambala, au village Mukera.

Selon le bilan provisoire dressé par l'administrateur du territoire, trois personnes ont été blessées, quinze maisons détruites ainsi que deux ponts emportés par les eaux de ruissellement.

L'administrateur territorial, Samy Kalonji Badibanga, attribue cette catastrophe naturelle à la destruction abusive de l'écosystème. Il pointe du doigt l'abattage désordonné d'arbres et la déstabilisation du sol due aux activités d'exploitation artisanale des minerais, pratiquées en amont comme en aval des collines.

Samy Badibangarevient sur l'ampleur des dégâts et appelle à une prise de conscience collective face aux pratiques qui fragilisent l'environnement :

« Le territoire de Fizi paie aujourd'hui le prix de sa destruction de l'environnement, sa biodiversité. Après avoir emporté la toiture du bâtiment administratif et causé d'énormes dégâts matériels en date du 19 février 2026, laissant les services publics de l'État prestant à ciel ouvert, la pluie a de nouveau causé d'énormes dégâts et des pertes en vies humaines".

Le 23 février 2026, selon lui, trois personnes ont trouvé la mort à la suite de l'effondrement des ponts dans le secteur de Ngandja, groupement de Basikasilu, au village Misisi, sur la rivière Kimbi.

Les ponts Kimbi Mabashe et Mishengele reliant la province du Sud-Kivu à celle du Maniema ont été emportés par les eaux de ruissellement.

L'autorité politico-administrative du territoire lance un appel pressant à la population. Elle invite ses administrés à préserver la biodiversité en reboisant les collines, mais aussi les abords des écoles, des églises et même des avenues du territoire.