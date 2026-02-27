Congo-Kinshasa: Ituri - 3 enfants morts dans un incendie lié à un conflit foncier

La tension reste vive entre les habitants de Kanga et Bugo, deux villages voisins du groupement de Ruvinga dans le territoire de Mahagi, en Ituri. À la base : un incendie survenu mercredi 26 février qui a fait trois morts, dont un écolier, et détruit neuf maisons.

Selon la société civile locale, quatre autres habitations ont été brûlées, dans un contexte de conflit foncier familial. La société civile plaide pour l'ouverture d'une enquête et appelle à la résolution pacifique du différend.

Elle souligne également l'influence croissante des miliciens de la CODECO dans la région, où l'absence de l'État pousse les populations à recourir aux groupes armés pour régler leurs conflits. Elle exhorte le gouvernement à accélérer le programme de désarmement et de démobilisation, afin de restaurer la paix.