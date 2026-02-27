Congo-Kinshasa: Gestion de déchets à Kinshasa - L'ANAT salue l'appui de l'Ambassade britannique

Kinshasa, mégapole de plus de 10 millions d'habitants, fait face à d'importants défis liés aux déchets, aux inondations et à la mobilité. Pour y répondre, l'Ambassade du Royaume-Uni, à travers le programme GCIEP, appuie un projet pilote mené en collaboration avec les institutions congolaises, dont l'Agence nationale d'aménagement du territoire (ANAT), la Cellule de développement urbain de Kinshasa et la Cellule Infrastructures.

Cette initiative est axée sur une approche concertée et reproductible à l'échelle nationale.