Maroc: Le Groupe Unimer annonce une baisse de 13,26% de son chiffre d'affaires consolidé en 2025

27 Février 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Oumar Nourou

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe marocain Unimer, qui évolue dans l'exportation premier exportateur marocain de conserves de sardines et d'anchois, a enregistré une baisse de 13,26% au 31 décembre 2025 par rapport au 31 décembre 2024, selon les indicateurs du quatrième trimestre 2025 établis par la direction de cette entreprise.

Ce chiffre d'affaires s'est élevé à 1 092 millions de dirhams (MDH) contre 1 259 MDH au 31 décembre 2024. << Cette évolution reflète principalement les effets conjoncturels liés à la disponibilité de la ressource halieutique, dans un contexte national marqué par une campagne pélagique faible et tardive>>, ont souligné les responsables du groupe dans leurs indicateurs d'activité.

Au 31 décembre 2025, les investissements consolidés cumulés du Groupe s'élèvent à 18,4 MDH contre 31,1 MDH au 31 décembre 2024. « Ces investissements ont porté principalement sur la modernisation des outils industriels, le renouvellement d'équipements stratégiques et l'amélioration continue de la performance opérationnelle », a soutenu la direction de Unimer.

Quant à l'endettement net consolidé, il s'établit à 706 MDH contre 786 MDH au 31 décembre 2024, soit une amélioration de 10 %. Selon les responsables de l'entreprise, cette évolution traduit la poursuite des actions engagées en matière de discipline financière, notamment à travers la rationalisation des charges fixes.

