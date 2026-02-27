Madagascar: Lili Rahanitriniaina - Un leadership tourné vers l'humain et l'impact

Fondatrice et CEO de LF Consulting, Lili Rahanitriniaina fait des compétences professionnelles le socle de la réussite. Avec LF Consulting, elle a déjà formé plus de 9 000 talents et continue de bâtir des parcours durables.

Lili Rahanitriniaina est la fondatrice et CEO de LF Consulting, cabinet spécialisé en formation professionnelle et en recrutement, dédié au développement des compétences et à la valorisation du potentiel humain.

Compétences

Diplômée en administration des affaires, elle débute sa carrière en tant qu'assistante administrative au sein d'instituts privés et d'universités. Cette expérience, au contact direct des apprenants et des environnements académiques, lui permet de développer une expertise en pédagogie et en andragogie, tout en cultivant une conviction forte : la compétence est un levier essentiel de réussite et d'évolution professionnelle.

Accompagnement

Forte d'un parcours façonné par les réalités du marché de l'emploi, elle crée LF Consulting avec une ambition claire : accompagner aussi bien les particuliers que les organisations dans le renforcement de leurs capacités, de leur employabilité et de leur performance.

Bénéficiaires

Aujourd'hui, plus de 9 000 participants ont suivi les programmes de formation proposés par le cabinet. LF Consulting accompagne des profils variés : jeunes diplômés, professionnels en reconversion, cadres et équipes, et collabore avec des entreprises, des organismes internationaux ainsi que des acteurs du secteur financier.

Inclusion

Dans une démarche d'impact et de responsabilité sociétale, Lili Rahanitriniaina célèbre actuellement le 7e anniversaire de LF Consulting en offrant des formations gratuites à deux centres dédiés à l'accompagnement des jeunes en situation de vulnérabilité, réaffirmant ainsi l'engagement du cabinet en faveur de l'inclusion et du développement des talents.

Humain

À travers son leadership, Lili Rahanitriniaina porte une vision résolument tournée vers l'humain : permettre à chacun de développer ses compétences, de sécuriser les parcours professionnels et de contribuer durablement à la performance des organisations.

Formations

Le cabinet propose des formations en présentiel et en ligne, avec des cycles courts de 3 jours à 3 mois. Parmi les formations proposées : ressources humaines, comptable confirmé, assistant administratif et juridique, informatique bureautique, community manager, développement web, intelligence artificielle. Il y a également une offre spéciale entreprise, ainsi qu'une formation sur mesure selon l'objectif, les attentes et le niveau des participants en entreprise.