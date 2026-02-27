Sénégal: Forte accélération de la production industrielle au troisième trimestre 2025

L'activité industrielle affiche une dynamique remarquable au troisième trimestre 2025. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), comparée à la même période de 2024, la production industrielle enregistre une hausse de 22,2 %, confirmant la vigueur du secteur et son rôle moteur dans la croissance économique au Sénégal.

Cette performance repose principalement sur le bond spectaculaire des industries extractives, dont la production progresse de 51,7 %. Cette évolution est largement portée par l'extension de l'extraction du pétrole brut, devenue un levier central de l'activité industrielle, mais aussi par la bonne tenue des « autres produits des industries extractives », en hausse de 4,6 % sur la période.

La croissance industrielle bénéficie également de la contribution positive des autres branches. Les industries environnementales enregistrent une progression de 7,7 %, soutenue par la bonne performance des activités de collecte, de traitement et d'élimination des déchets (+2,5 %). Les industries manufacturières ne sont pas en reste, avec une hausse de 7,1 %, tirée essentiellement par le dynamisme du raffinage et de la cokéfaction (+57,3 %) ainsi que par la solidité des industries agroalimentaires (+10,4 %).

Par ailleurs, la branche de production et de distribution d'électricité, de gaz et d'eau connaît une augmentation de 5,7 %. Cette évolution s'explique par la forte progression de l'activité de captage et de distribution de l'eau (+17,9 %), combinée à la hausse de la production d'électricité et de gaz (+9,1 %), traduisant un renforcement des capacités énergétiques et hydrauliques.

Sur l'ensemble des trois premiers trimestres de 2025, la production industrielle totale se consolide de 25,1 % par rapport à la même période de l'année précédente. Cette tendance confirme une accélération structurelle de l'activité industrielle, portée par l'essor des industries extractives, la montée en puissance du secteur énergétique et le redressement des industries manufacturières.