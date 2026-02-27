Maroc: Le groupe marocain Mutandis annonce une progression de 10% de son résultat net courant en 2025

Au 31 décembre 2025, le résultat net courant du groupe marocain Mutandis, qui opère dans le secteur des biens de consommation, a progressé de 10% par rapport au 31 décembre 2024, selon les indicateurs annuels au 31 décembre 2025 établis par la direction de cette entreprise.

Ces indicateurs ont mis en relief un résultat net courant de 140 millions de dirhams (MDH) contre 128 MDH en 2024. Selon la direction de Mutandis, ce résultat a été impacté favorablement par le résultat financier qui s'est établi à -14 MDH en 2025 contre 48 MDH en 2024. Les responsables de la société ont souligné que la participation de Mutandis à environ 4% au capital de CFG Bank désormais cotée en bourse a impacté positivement le résultat financier. Quant au chiffre d'affaires, il s'est établi à 2 022 MDH contre 2 024 MDH en 2024, soit une baisse de 4%.

Quant à l'excédent brut d'exploitation (EBE) consolidé, il est également en baisse de 10% à 315 MDH. « L'accident industriel à Ain Ifrane est le principal contributeur à la baisse de l'EBE consolidé en 2025 » a expliqué la direction de Mutandis. Elle ajoute que le 2ème facteur de recul est la baisse des volumes de sardines disponibles et donc, la forte hausse du prix d'achat des sardines. « Ce phénomène a coïncidé avec une baisse du dollar affectant nos prix de vente en dirhams », ont souligné les responsables de l'entreprise. De ce fait, signalent-ils, les prix de vente des conserves à l'export ont été ajustés à la hausse au cours du second semestre pour retrouver des marges normatives pour cette catégorie, avec effet année pleine en 2026.

Selon toujours la direction de Mutandis, les marges réalisées dans l'hygiène continuent d'être à un niveau satisfaisant, compensant en partie les chocs défavorables. Selon elle, l'installation d'une nouvelle ligne à l'usine de Ain Ifrane au premier trimestre 2026 devrait permettre le retour à des volumes normatifs pour la catégorie des boissons.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans leurs indicateurs annuels, les responsables de Mutandis avancent que l'investissement décaissé en 2025, net des cessions et des subventions s'établit à 88 MDH, revenant à un niveau normatif après l'achèvement des trois usines de Berrechid et de la nouvelle usine d'hydrolysats à Dakhla. L'investissement réalisé en 2024 se situe à 261 MDH. Quant à la dette nette bancaire au 31 décembre 2025, elle est de 828 MDH contre 850 MDH au 31 décembre 2024. Le dividende proposé par les responsables de Mutandis est de 10.5 dirhams par action, stable par rapport à 2024.

En perspectives, les responsables de Mutandis estiment que l'année 2026 devrait connaitre une progression du chiffre d'affaires, tirée par le retour à la normale de Ain Ifrane et la montée en charge progressive de la nouvelle usine d'hydrolysats. « Nous anticipons des marges en progression dans les produits de la mer (tarification) et dans les boissons », soulignent-ils, ajoutant qu'elles devraient connaitre un léger recul dans l'hygiène et chez Season (délai de répercussion de la hausse des prix d'achat et des droits de douanes).