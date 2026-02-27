Cameroun: Affaire miss cameroun 2025 - La viralité meurtrière, le prix de la honte numérique

27 Février 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Avec Me Dominique Fousse

Ils ont volé ses messages, ses photos, son intimité. Puis ils ont balancé tout cela sur les réseaux pour que la foule numérique fasse son oeuvre. Une jeune femme, Miss Cameroun, s'est retrouvée au centre d'un lynchage planétaire. Derrière l'écran, il y avait une personne. Une famille. Un avenir. La viralité a servi d'arme.

  •  Le vol de l'intimité

Les faits sont simples : des échanges privés ont été extraits, sortis de leur contexte, et jetés en pâture. L'objectif ? Exposer, humilier, détruire. Cette affaire rappelle une vérité que l'économie de l'attention préfère oublier : la vie privée n'est pas une variable d'ajustement. La diffuser, c'est commettre un acte de violence.

  •  Le mécanisme de la violence numérique

Pourquoi de tels mécanismes se déclenchent-ils ? Parce que la responsabilité numérique individuelle s'efface derrière l'anonymat des foules. Chaque clic, chaque partage alimente la meute. On ne voit plus la cible, on ne voit que la proie. Pourtant, derrière la tendance, il y a une fille que l'on pousse parfois à bout. L'incitation au suicide n'est plus un mot, c'est un risque réel.

  •  Algorithmes et déshumanisation

Le décryptage technique montre un système pervers : les algorithmes amplifient l'indignation, transformant un drame privé en contenu viral. Mais la technologie n'est qu'un outil. Le vrai moteur, c'est la volonté de nuire ou la simple insouciance de ceux qui partagent sans réfléchir. La liberté d'expression, invoquée comme bouclier, ne protège ni le harcèlement, ni l'atteinte à l'intimité. Elle a des limites : celles de la dignité humaine.

  •  L'hypocrisie des discours

Les enjeux à long terme sont colossaux. Construisons-nous un espace de débat ou un tribunal permanent où l'on lapide sans preuve ? À l'approche de la journée internationale des droits des femmes, la contradiction devient insupportable. On célèbre la femme en paroles, mais on la fragilise en actes. La cyberviolence est devenue un angle mort de nos combats sociétaux.

  •  La responsabilité collective

Refuser de relayer, refuser de commenter, refuser d'alimenter la meute, c'est déjà protéger. La question qui reste en suspens, alors que les projecteurs s'éteignent sur cette affaire, est simple : quel sens donnons-nous à nos discours si nous participons, même passivement, à la mise en pâture numérique des femmes ?

