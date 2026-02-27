Maroc: Une première historique pour le padel marocain

Le FIP Bronze Agadir, premier tournoi du circuit international de la Fédération internationale de padel organisé au Maroc, s'est tenu du 18 au 22 février au Royal Padel Agadir avec une forte participation des joueurs marocains.

Cette compétition internationale, inscrite au calendrier officiel de la FIP et qui constitue une étape importante dans le développement du padel au Maroc, a réuni des joueurs issus de plusieurs nations, dont le Maroc, souligne la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT) dans un communiqué.

Au total, 15 joueurs marocains ont pris part à cette première édition internationale, entre le tableau principal et les qualifications, témoignant de la dynamique croissante du padel national. Dans le tableau final, Mohamed Aalami, associé au Brésilien Lucas Campagnolo (tête de série n°1 du tournoi), a réalisé un très beau parcours en atteignant les quarts de finale.

La paire Alami/Campagnolo s'est imposée au premier tour face à Ortiz Llerena/Adam Moumar sur le score de 6/0, 6/1, puis en huitièmes de finale face à Rodriguez Vidal/Garcia Calahorro (6/4, 6/3). En quart de finale, ils se sont inclinés face à la paire Dylan Guichard/Clement Geens (tête de série n°6) sur le score de 7/5, 3/6, 6/0, au terme d'une rencontre disputée.

D'autres joueurs marocains engagés, notamment en qualifications, ont également représenté les couleurs nationales avec engagement et détermination, se félicite la fédération. Le titre du FIP Bronze Agadir est revenu à la paire italienne Alvaro Montiel Caruso/Flavio Abbate, vainqueurs en finale face à Mario Huete Hernandez/Marco Cassetta sur le score de 6/3, 2/6, 7/5.