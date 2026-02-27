Maroc: El Hajeb - L'ONEE mobilise 16,4 MDH pour renforcer l'alimentation en eau potable

La direction régionale de production Fès-Meknès de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE - Branche eau) vient de lancer un projet relatif au renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'El Hajeb à partir du Barrage Driss 1er, pour un coût global estimé à 16,4 millions de dirhams.

Financé par la Banque allemande de développement KfW, ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés pour sécuriser et améliorer l'approvisionnement en eau potable au niveau de la région de Fès-Meknès, notamment face à la pression croissante sur les ressources hydriques et à l'augmentation de la demande.

Selon des données de l'ONEE, les travaux prévus concernent essentiellement des ouvrages de génie civil destinés à renforcer la capacité de stockage et de distribution de l'eau. Il s'agit notamment de la construction de stations de reprise équipées d'une bâche d'une capacité de 1.000 m³, permettant d'optimiser le pompage et la régulation du débit.

Le projet prévoit également la réalisation d'un réservoir semi-enterré d'une capacité de 500 m3 au centre d'Agourai, accompagné d'une station de reprise destinée à améliorer la desserte de cette zone et de ses environs. Des loges de gardiennage seront construites au niveau des différents sites des ouvrages projetés afin d'assurer la sécurité et la gestion optimale des installations, rapporte la MAP.

En outre, l'aménagement des abords de l'ensemble des ouvrages figure parmi les composantes du projet, dans une optique d'intégration harmonieuse des infrastructures dans leur environnement et de garantie de leur durabilité.

A travers cette initiative, l'ONEE ambitionne de consolider les infrastructures hydrauliques existantes, d'améliorer la fiabilité du service et de réduire les risques de perturbation de l'approvisionnement, en particulier durant les périodes de forte consommation.

Ce projet vient ainsi renforcer la résilience du système d'alimentation en eau potable de la province d'El Hajeb et accompagner le développement socio-économique local, en assurant aux populations concernées un accès régulier et sécurisé à l'eau potable, conformément aux standards techniques et environnementaux en vigueur.