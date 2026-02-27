Cote d'Ivoire: Korhogo - La Fédération nationale du Karité engage la normalisation du karité et offre 30 millions FCFA aux coopératives

La filière karité ivoirienne amorce un virage stratégique. Du 24 au 26 février 2026, la Fédération Nationale du Karité de Côte d'Ivoire (FENKACI) a organisé à l'Hôtel des Savanes de Korhogo un atelier national de haut niveau autour du thème : « Réflexion sur la normalisation des noix de karité en Côte d'Ivoire ». Plus de 200 acteurs clés - autorités administratives, experts techniques, partenaires nationaux et internationaux, ainsi que des coopératives issues de toute la ceinture du karité - ont pris part à cette rencontre décisive.

L'objectif est clair : faire du karité ivoirien un produit normé, certifié et compétitif sur les marchés internationaux.

Une mobilisation institutionnelle et traditionnelle forte

L'atelier a enregistré la présence de plusieurs institutions stratégiques, notamment le ministère de l'Agriculture à travers la Direction des Organisations Professionnelles Agricoles (DOPA), le Conseil Coton-Anacarde-Karité, ainsi que des structures techniques telles que CODINORM, CNRA, ANADER et FIRCA. La coopération allemande GIZ figurait également parmi les partenaires techniques présents, aux côtés des autorités préfectorales, des élus locaux et des chefs traditionnels, dont Sa Majesté Issa Coulibaly, Chef de Canton de Korhogo.

Dans son allocution, la Présidente de la FENKACI, Madame Koné Minafoun P. A. épouse Kouadio, a rappelé les actions déjà engagées : formation des productrices, structuration des coopératives et création de plantations de karité. Elle a surtout insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective pour faire du karité un véritable levier de développement économique et d'autonomisation des femmes rurales.

Des décisions structurantes pour la qualité

Les travaux en commission ont abouti à des recommandations majeures : l'élaboration de normes nationales de qualité pour les amandes de karité ; la mise en place d'un mécanisme national de traçabilité et de contrôle ; la professionnalisation des pratiques de collecte, séchage et transformation ; la cartographie des zones de production ; la création d'un label ivoirien du karité ; et le renforcement de la compétitivité à l'exportation. Ces mesures ouvrent la voie à une reconnaissance internationale accrue du karité ivoirien et à une meilleure valorisation des revenus des communautés productrices.

Plus de 30 millions FCFA de dons aux coopératives

Moment fort de la cérémonie : la remise officielle de dons d'une valeur globale estimée à plus de 30 millions FCFA. Tricycles de transport, équipements de transformation (shea rollers), matériels de protection, vivres et divers équipements de travail ont été distribués à plus de seize coopératives, dont ONAN/OMIN, CHIGATA de Korhogo, les coopératives de Minignan, Tingrela, Nielle ou encore la SCOOPS Ibelina de Ouangolodougou.

À travers cet appui massif, la FENKACI confirme son engagement concret en faveur de l'autonomisation économique des femmes et du renforcement durable des capacités de production. En posant les bases de la normalisation tout en soutenant matériellement les actrices de terrain, la Fédération ouvre ainsi une nouvelle ère pour le karité ivoirien : celle de la qualité, de la traçabilité et de la conquête des marchés internationaux.