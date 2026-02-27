Cote d'Ivoire: Ramadan 2026 - Les bienfaits spirituels et sociaux de la première décade

Avec l'entrée dans le mois béni du Ramadan 2026, le 18 février 2026, des millions de fidèles musulmans à travers le monde ont entamé la première décade, considérée dans la tradition islamique comme celle de la miséricorde.

Il faut signaler que les dix premiers jours constituent une période de purification intérieure, de renforcement de la foi et de solidarité accrue. Le Ramadan, neuvième mois du calendrier islamique, est un temps de jeûne, de prière et d'élévation spirituelle. Du lever au coucher du soleil, les fidèles s'abstiennent de boire, de manger et d'adopter tout comportement nuisible, dans un esprit de discipline et de maîtrise de soi. Mais au-delà de l'effort physique, la première décade revêt une portée profondément spirituelle.

Une décade placée sous le signe de la miséricorde

Selon un hadith rapporté par le Prophète Mohammed (paix et salut sur lui), le Ramadan est divisé en trois périodes : la première est celle de la miséricorde, la deuxième celle du pardon et la troisième celle de l'affranchissement du feu. Durant ces dix premiers jours, les croyants multiplient les invocations, les prières nocturnes (Tarawih) et la lecture du Coran. Cette intensification de la pratique religieuse permet de se rapprocher d'Allah, de renouveler son intention et de demander Sa miséricorde pour soi-même, sa famille et la communauté.

Un temps de purification et de discipline

Le jeûne est également une école de patience et de maîtrise de soi. En s'abstenant de besoins essentiels pendant plusieurs heures, le fidèle apprend à dominer ses pulsions, à contrôler sa colère et à adopter un comportement plus bienveillant. Cette première décade est ainsi l'occasion de corriger ses défauts, de rompre avec certaines habitudes néfastes et d'amorcer un changement durable dans son quotidien.

Solidarité et partage renforcés

Le Ramadan est aussi un mois de générosité. Dès la première décade, les élans de solidarité se multiplient : distributions de vivres, repas collectifs de rupture du jeûne (iftar), dons aux plus démunis. Ce climat de partage renforce la cohésion sociale et rappelle l'importance de la compassion envers les personnes vulnérables. Le jeûne permet d'ailleurs de ressentir la faim et la soif, développant ainsi l'empathie envers ceux qui vivent ces privations au quotidien.

Des bienfaits également physiques

Au plan sanitaire, lorsqu'il est pratiqué dans de bonnes conditions, le jeûne peut contribuer à réguler certaines habitudes alimentaires, à favoriser le repos digestif et à instaurer une meilleure hygiène de vie. Les spécialistes recommandent toutefois une alimentation équilibrée lors du suhoor (repas avant l'aube) et de l'iftar, ainsi qu'une hydratation suffisante pendant la nuit.

Une opportunité de renouveau

La première décade du Ramadan 2026 apparaît ainsi comme un temps privilégié pour se recentrer, demander la miséricorde divine et poser les bases d'un mois fructueux. Au-delà des rites, elle invite chaque fidèle à cultiver la paix intérieure, la patience, la solidarité et l'espérance. Autant de valeurs qui, si elles sont entretenues au-delà du mois sacré, peuvent contribuer durablement à l'équilibre individuel et à l'harmonie sociale.