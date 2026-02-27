Cote d'Ivoire: Interview dans Doing Business Côte d'Ivoire

BDA a changé de nom et d'identité visuelle en mai dernier : comment cette transformation se traduit-elle dans la stratégie et les ambitions d'Afrika Banque Côte d'Ivoire ?

Ce changement n'est pas un simple rebranding, mais une évolution stratégique. Devenue Afrika Banque Côte d'Ivoire, notre institution affirme son positionnement panafricain et sa volonté d'accompagner les grandes transformations économiques du continent.

Notre nouvelle identité traduit une ambition claire : être une banque de référence, moderne, digitale et proche de ses clients. Elle s'appuie sur des valeurs d'impact, d'innovation et de dynamisme. À travers cette transformation, nous voulons incarner une banque tournée vers l'avenir, capable de soutenir les secteurs stratégiques du pays énergie, infrastructures, agriculture de transformation et services à valeur ajoutée.

Quelles sont les ambitions d'Afrika Banque Côte d'Ivoire dans le financement structuré ?

Nous visons à devenir un acteur majeur du financement structuré en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Notre stratégie repose sur quatre leviers :

Une expertise sectorielle solide dans les domaines clés comme l'énergie, les infrastructures ou les projets PPP ;

Des solutions de financement sur mesure adaptées à la complexité des projets ;

Une offre de cash management performante pour sécuriser les flux ;

et des partenariats étroits avec les institutions financières de développement et les grands groupes.

Notre objectif est clair, c'est accompagner des projets structurants capables de transformer durablement l'économie.

Afrika Banque semble vouloir répondre aux attentes de ses clients avec toujours plus d'innovation, de quelle manière ?

L'innovation est notre ADN. Sur le plan digital, nous avons lancé WhatsApp Banking etune nouvelle application mobile intuitive qui répond aux standards internationaux. Nous allons plus loin avec des offres inédites : la carte prépayée co-brandée Galactique, développée avec le Real Madrid, 100% digitale, qui donne accès à des avantages exclusifs et à une expérience unique. Mais innover, c'est aussi personnaliser la relation avec nos clients. Nos offres Premium et Private Banking proposent un accompagnement patrimonial, des services de conciergerie et des expériences exclusives. Notre vision : une banque simple, proche et utile.

Afrika Banque a récemment signé un partenariat stratégique avec le Real Madrid. Quelles sont les motivations derrière cette alliance et quel impact attendez-vous ?

Ce partenariat est une première dans le secteur bancaire de la sous-région et incarne notre esprit pionnier. Le Real Madrid représente l'excellence, la performance et la passion -- des valeurs que nous partageons. Notre ambition est double : renforcer notre notoriété en nous associant à une marque mondiale, et offrir à nos clients une expérience inédite grâce à des produits co-brandés comme la carte Galactique.

Cette carte, 100% digitale, donne accès à des avantages exclusifs et à des contenus privilégiés, créant un lien émotionnel fort entre la banque, le sport et nos clients. Ce partenariat marque une étape historique qui positionne Afrika Banque comme une institution innovante, tournée vers l'avenir et résolument proche de ses clients.