Cote d'Ivoire: Léopoldine Coffie Tiézan - L'hommage solennel d'une Nation à une femme de conviction

La Côte d'Ivoire s'apprête à dire un dernier au revoir à la ministre Léopoldine Coffie Tiézan. Femme politique respectée, militante déterminée et personnalité influente, elle laisse derrière elle le souvenir d'un engagement constant au service de son parti et de la Nation.

Sa disparition suscite une vive émotion, aussi bien dans la sphère politique que parmi les nombreux citoyens qui ont suivi son parcours. Les obsèques s'ouvriront le jeudi 5 mars 2026 à Gonaté, avec des hommages rendus par les sept régions Gouro ainsi que par la région du Loh-Djiboua. Ce premier temps fort traduira l'attachement profond des populations à celle qui fut l'une de leurs figures emblématiques. Cette étape inaugurale marquera le début d'une série de cérémonies placées sous le signe du recueillement et de la solidarité.

À Abidjan, les séances de condoléances se tiendront du 7 au 10 mars, de 16h à 20h. Délégations officielles, proches, militants et anonymes pourront ainsi venir témoigner leur compassion et exprimer leur soutien à la famille. Le mardi 10 mars, une veillée militante est prévue en soirée, rappelant l'empreinte laissée par la défunte au sein du PDCI-RDA, formation politique à laquelle elle a consacré une part importante de sa vie. Le parti lui rendra d'ailleurs un hommage officiel le vendredi 13 mars à son siège.

D'autres moments de recueillement rythmeront cette semaine d'adieux : une veillée traditionnelle dans la nuit du 11 mars au stade d'Angré, suivie d'une veillée religieuse le 12 mars à l'église Saint-Jean de Cocody. Le dimanche 8 mars, un hommage particulier sera organisé par les femmes au Palais de la Culture, salle Anoumambo, mettant en lumière l'influence et le rôle qu'elle a joués auprès d'elles.

La levée de corps et la messe de requiem se dérouleront le samedi 14 mars à la Cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, avant l'inhumation au cimetière de Grand-Bassam. Une messe de suffrage viendra clore les cérémonies le dimanche 15 mars à l'église Sainte Cécile des Deux-Plateaux. À travers ces hommages successifs, c'est tout un pays qui s'incline devant la mémoire d'une femme engagée, dont le parcours restera inscrit dans l'histoire politique ivoirienne.