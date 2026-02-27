Cote d'Ivoire: Autriche - Deux accords majeurs pour le raffermissement de la coopération bilatérale

Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Moussa Dosso, a accordé une audience, le jeudi 26 février 2026, à Nikolaus Marschik, vice-ministre autrichien des Affaires européennes et internationales, en visite officielle à Abidjan.

Cette rencontre de haut niveau s'est conclue par la signature de deux accords structurants, porteurs d'un nouvel élan pour les relations ivoiro-autrichiennes.

Renforcement du partenariat économique : ouverture d'une section commerciale

Le premier accord prévoit l'ouverture d'une section commerciale au sein de l'ambassade d'Autriche en Côte d'Ivoire. Il vise à dynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays, à attirer et faciliter les investissements autrichiens sur le territoire ivoirien, ainsi qu'à renforcer la présence économique de l'Autriche en Afrique de l'Ouest. Par cette initiative, les deux États entendent promouvoir un environnement favorable à la coopération entrepreneuriale et à la diversification de leurs partenariats économiques.

Institution de consultations politiques régulières

Le second accord institue un mécanisme de consultations politiques régulières entre la Côte d'Ivoire et l'Autriche. Ce dispositif a pour objectif d'approfondir le dialogue diplomatique, de favoriser la concertation sur les dossiers bilatéraux, régionaux et internationaux, et d'harmoniser les positions sur des enjeux stratégiques d'intérêt commun. Il traduit la volonté des deux gouvernements d'entretenir un dialogue permanent, fondé sur la confiance mutuelle et la recherche de solutions concertées.

Un tournant dans la diversification des partenariats internationaux ivoiriens

La double signature intervenue à l'issue de cette audience marque une étape significative dans la stratégie ivoirienne de diversification de ses partenariats extérieurs. Elle témoigne également de la détermination commune d'Abidjan et de Vienne à consolider une coopération ambitieuse, équilibrée et durable. Ces accords ouvrent ainsi la voie à un resserrement des liens politiques et économiques entre les deux pays, annonçant de nouvelles perspectives de collaboration et de développement mutuellement bénéfiques.