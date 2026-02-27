Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Des formateurs certifiés pour former des jeunes à l'entrepreneuriat

27 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

Le conseiller administratif et juridique de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Clault Aymar Titi-Levis, a présidé, le 27 février à Brazzaville, la cérémonie de remise des attestions et de kits de formation à cent soixante formateurs recrutés par le Projet de protection sociale et d'inclusion productive des jeunes (Psipj). A leur tour, ils encadreront des jeunes vulnérables désoeuvrés.

Les formateurs désormais certifiés auront la lourde tâche de former à l'entrepreneuriat, aux compétences de vie et à la gestion des risques climatiques plus de 40 000 jeunes identifiés à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Ouesso.

« Cette cérémonie marque une étape décisive dans la mise en oeuvre opérationnelle du Psipj et traduit l'engagement constant du gouvernement en faveur de l'intelligence sociale et productive des jeunes », a déclaré le conseiller Clault Aymar Titi-Levis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le coordonnateur du Psipj, Gérôme Ngakeni, la formation des jeunes est un vrai parcours de combattant qui passe par plusieurs étapes, notamment la collecte des candidatures, l'enquête sociale, la formation des formateurs. « Pour cette étape, le respect des procédures de la Banque mondiale était de rigueur », a-t-il indiqué, avant d'annoncer, par ailleurs, la prochaine étape du projet qui n'est autre que la formation des jeunes qui va débuter le 4 mars.

Cette initiative du Psipj s'inscrit dans le cadre de son objectif de fournir une aide d'urgence aux ménages touchés par la crise sanitaire et économique provoquée par la covid-19 et d'accroître l'accès des ménages ainsi que des jeunes pauvres et vulnérables aux filets sociaux dans les zones d'intervention du projet.

Notons que cette formation a été financée par la Banque mondiale dans le cadre du Psipj, avec l'appui technique d'un cabinet d'ingénierie.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.