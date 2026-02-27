Congo-Brazzaville: Cnosc - Le renouvèlement des instances dirigeantes repoussé au 7 mars

Les assemblées générales ordinaire et élective du Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) qui devaient se tenir le 28 février ont été repoussées au 7 mars, à cause du lancement de la campagne pour l'élection présidentielle des 12 et 15 mars.

« Tenant compte du statut du président du Cnosc aux plans national et international en matière du sport, après avis favorable du bureau exécutif en sa réunion du 25 février, les assemblées générales ordinaire et élective du Cnosc sont reportées à la date du samedi 7 mars aux mêmes lieu et heure », précise la décision du Cnosc.

Après la période de dépôt des candidatures, la Commission électorale indépendante a livré son verdict en publiant, le 23 février, la liste des candidats éligibles aux différents postes. Il n'y a pas d'enjeu pour la présidence, la première et troisième vice-présidences d'autant plus que les candidatures sont uniques. Raymond Ibata est le seul candidat pour sa propre succession à la présidence et André Blaise Bollé est le seul candidat au poste de premier vice-président.

Trois candidats sont en lice pour le poste de deuxième vice-président : Pascal Akouala Goelot, Neyl Francis Ata Asiokarah et Bernard Pépin Boungoula. Mahoungou née Françoise Tsaty est la candidate unique au poste de la troisième vice-présidence. Trois candidats postulent pour le poste de la quatrième vice-présidence, à :savoir Micheline Okemba, Neyl Francis Ata Asiokarah et Ange Thomas Ndandou.

Deux candidats disputent le poste du secrétaire général, notamment Jean Baptiste Ossé et Ange Thomas Ndandou. Trois candidats ont postulé pour le poste de secrétaire général adjoint : Gandzien Bongo, Alain Fabrice Nzaba Moukimou et Bernard Pépin Boungoula. Bouesse née Jeanne Claudette Makila et Ludovic Destin Oba Ngakosso disputent le poste de trésorier général. Jean Claude Itoua et Pitchou Lebela Issendet Abondo sont les candidats au poste de trésorier général adjoint.