Congo-Brazzaville: Transport ferroviaire - Lancement des travaux de rénovation du CFCO

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a lancé, le 27 février à la gare centrale de Brazzaville, les travaux de modernisation du Chemin de fer Congo-Océan (CFCO). L'objectif est de remettre cette infrastructure ferroviaire stratégique inaugurée en 1934 en état afin de la rendre plus complétive qu'avant.

Construit entre 1921 et 1934, le CFCO, vieux de 92 ans à ce jour, a une longueur de 515 kilomètres entre Brazzaville et Pointe-Noire. Il présentait depuis des années des défaillances majeures sur son réseau, d'où la décision du gouvernement de lui donner une nouvelle cure de modernité et de renforcer sa durabilité. C'est ainsi qu'il a sélectionné un consortium chinois spécialisé pour remettre en état cette dorsale ferroviaire, vitale et essentielle pour l'économie congolaise. La rénovation se fera sur une durée de quatre ans.

Parlant de ce projet, le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux, Jean Jacques Bouya, a fait savoir que cette réhabilitation porte sur des points bien précis. Il s'agira notamment de remplacer les anciens rails et les traverses en bois par les structures préfabriquées en béton armé, ainsi que d'engraisser les assises en ballast. Il est prévu aussi la reconstruction complète de toute la voie ferrée, la réfection des ouvrages d'art le long du tronçon, ainsi que la rénovation le long du tunnel.

La modernisation des gares principales de Pointe-Noire, de Dolisie, de Nkayi, de Madingou, de Bouansa, de Loutété, de Mindouli et de Brazzaville avec, au cas par cas, la conservation de l'architecture initiale et la construction des galeries marchandes est également prévue.

La réhabilitation prévoit aussi la reconstruction des gares secondaires, des dépôts et postes d'entretien ou ateliers qui permettront d'assurer la maintenance et la pérennisation des équipements.

Jean Jacques Bouya a assuré qu'il est aussi envisagé l'acquisition des draisines pour l'entretien et le contrôle de l'état de la voie ; le matériel de manutention dans les gares de Pointe Noire, Dolisie et Brazzaville. A cela, il est à ajouter la construction et l'équipement d'un poste d'entretien des locomotives, des wagons et d'un poste de service de voitures de voyageurs.

Renforcer la flotte ferroviaire

Afin de donner au CFCO un souffle, il a été retenu l'achat de dix nouvelles locomotives de ligne ; de quatre trains voyageurs des temps modernes ; de cent wagons dont quarante porte-conteneurs, ainsi que des stocks de pièces de rechange pour la réparation des locomotives et wagons acquis.

Le projet prévoit aussi l'achat des équipements du système de communication sans fil et par fibre optique, entre le poste de commandement à Pointe-Noire et l'ensemble des gares. Ce système sera renforcé par une signalisation lumineuse numérique moderne incluant les moteurs d'aiguilles, les compteurs d'essieux, les signaux et le système de gestion du trafic.

« Au terme de ces travaux, le CFCO, tendon d'Achille de l'économie congolaise et levier de développement économique sous régional, permettra de consolider le système de transport multimodal au service des grands projets de développement agricole, minier et industriel, avec comme corolaire la création des emplois au profit des jeunes et l'amélioration des conditions de vie de la population », a conclu le ministre d'Etat, Jean jacques Bouya.

Pour le consortium chinois, ce projet permettra de renforcer à nouveau la coopération sino-congolaise animée au plus haut sommet par les présidents Denis Sassou N'Guesso et Xi Jinping.