Maroc: La Fédé des démentis

opinion

A ce que l'on sache, la Fédé, celle du foot en l'occurrence, dispose d'un chargé de communication, d'un porte-parole, et autres président, vice-présidents, secrétaire général... Sauf qu'avec tout cette tribu, l'info, quand info il y a, il faut la chercher ailleurs. Il faut être plutôt à l'écoute de médias étrangers, guetter les fuites ou les rumeurs.

La FRMF est cependant en droit de bomber le torse pour avoir damé le pion, en ce mois sacré, à nos sacrées chaînes TV, qui s'entêtent à nous servir une harira indigeste avec pour principal ingrédient un humour tout aussi insipide.

« La Fédé & Hoalid » (appréciez l'orthographe au passage) irait comme un gant à ce navet.

Regragui n'est plus entraîneur de l'équipe du Maroc. C'est là un secret de Polichinelle.

Mais pourquoi ne pas le déclarer haut et fort ? Il ne s'agit tout de même, pas d'un secret d'Etat. Fin d'une mission. Pas plus que cela. Réussie qui plus est. Et c'est tout à l'honneur de l'intéressé.

Mais la Fédé en question, elle en fait un mystère. Et toute cette gente fédérale au lieu de justifier son existence et son statut par un communiqué en bonne et due forme, clair, net et précis, elle se fait un plaisir trop malsain de se spécialiser dans les « démentis ».

Le premier qui date du 24 février nous dit texto que « la FRMF dément les informations concernant sa séparation avec l'entraîneur Mr. Hoalid Regragui ». Dont acte. Amen.

Tous des menteurs, ces journalistes d'ici et d'ailleurs qui sont allés jusqu'à confirmer des contacts poussés avec Xavi.

Et puis « re-silence » de notre respectable et inimitable Fédé. Pas pour longtemps. Elle reviendra vite à la charge non pas pour communiquer, mais pour « re-démentir ».

Mohamed Ouahbi pour succéder à Hoalid Regragui ? Que nenni ! s'époumone la Fédé dans un communiqué tout aussi laconique que le premier. Elle « dément les informations d'un nouvel entraîneur des Lions de l'Atlas ». En lisant entre les lignes, on a l'impression qu'elle aura fini par acter la séparation avec Regragui. C'est là un « auto-démenti ».

Mohamed Benarbia Le petit communiqué se veut tout de même rassurant vers la fin. La FRMF « informera l'opinion publique comme elle l'a toujours fait de toutes les nouveautés relatives à la sélection nationale en temps opportun ». Tu parles !

En attendant que ce temps opportun se fasse jour, faisons dans la divination et avec les supputations, surtout que ce « comme elle l'a toujours fait » est plutôt fait pour inquiéter. On a toujours en mémoire les démentis concernant le départ de Renard et de Halilozitch.

Cette même Fédé qui se dit prédisposée à communiquer, pourquoi ne l'a-t-elle toujours pas fait après cette dernière CAN plutôt réussie même si elle a fini en queue de poisson ?