Maroc: Le peuple marocain célèbre ce samedi le 19ème anniversaire de SAR la Princesse Lalla Khadija

La Famille Royale et l'ensemble du peuple marocain célèbrent, ce samedi, le dix-neuvième anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, un heureux événement qui reflète la parfaite symbiose entre le Trône et les différentes composantes de la Nation et les sentiments de loyalisme et d'affection profonde que voue le peuple marocain à l'Illustre Famille Royale.

Cet anniversaire vient rappeler les moments de fête que les Marocains ont vécus en ce jour du 28 février 2007, à l'annonce, par le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, de la naissance de SAR la Princesse Lalla Khadija, dont la venue au monde a égayé la Maison Royale.

Les manifestations de joie et de liesse ont fusé de partout à l'annonce de la naissance de SAR la Princesse Lalla Khadija, deuxième enfant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, après Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Les Marocains ont exprimé, sous diverses formes, les marques de bonheur et de communion avec la Famille Royale en signant les Livres d'Or ouverts au siège de la Direction du Protocole Royal et de la Chancellerie, ainsi que dans les différentes wilayas, préfectures et provinces du Royaume. Les différentes villes du Maroc étaient aussi de la fête, en revêtant l'apparat des grands jours, les artères, les places et les bâtiments publics ayant été décorés de lampions et bardés de drapeaux et de banderoles colorées.

A ces réjouissances organisées dans les villes et les campagnes du pays se sont associés les membres de la communauté marocaine établie à l'étranger, ainsi qu'un grand nombre de personnalités politiques, diplomatiques, du monde des arts, des sports et des affaires, qui ont afflué aux ambassades et consulats du Royaume pour exprimer leurs félicitations au Souverain en cette heureuse occasion.

Des familles, dont la naissance de leur nouveau-né coïncidait avec celle de SAR la Princesse Lalla Khadija, ont été gratifiées de présents et de cadeaux Royaux qui leur ont été remis lors de réceptions organisées à cette occasion.

La célébration du dix-neuvième anniversaire de SAR la Princesse Lalla Khadija constitue notamment une occasion de revenir sur les premiers pas de Son Altesse Royale dans la vie publique.

Ainsi, en septembre 2011, c'est sous le regard bienveillant de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, que s'est déroulée, à l'École Princière au Palais Royal à Rabat, l'ouverture de la première rentrée scolaire pour SAR la Princesse Lalla Khadija. Le Souverain avait assisté, à cette occasion, à une séance d'apprentissage du Saint Coran et aux premiers cours d'arabe et de français de Son Altesse Royale la Princesse et de ses camarades de classe.

Dès son plus jeune âge, SAR la Princesse Lalla Khadija a pris part, aux côtés de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à des activités officielles perpétuant ainsi une longue tradition qui a pour objectif d'initier et de familiariser les jeunes Princes et Princesses de l'Illustre Famille Royale aux rôles et activités qu'ils seront appelés à assumer au sein d'une société qui demeure attachée à ses valeurs authentiques.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija a ainsi été présente, en 2018, à la cérémonie de présentation, devant le Souverain, du bilan d'étape et du programme exécutif dans le domaine du soutien à la scolarité et de la mise en oeuvre de la réforme de l'éducation et de la formation.

Il en est de même, en février 2019, avec la participation de SAR la Princesse Lalla Khadija, aux côtés de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Meryem, Lalla Asmaa, Lalla Hasnaa et Lalla Oum Keltoum, à la cérémonie d'accueil officiel de SM le Roi Don Felipe VI et de la Reine Dona Letizia, Souverains du Royaume d'Espagne, présidée par SM le Roi Mohammed VI. Il en était de même, le 30 mars 2019, lors de la visite au Maroc de Sa Sainteté le Pape François.

SAR la Princesse Lalla Khadija avait, en outre, présidé, en décembre de la même année, la cérémonie d'inauguration du vivarium du Jardin zoologique national de Rabat.

Le 28 octobre 2024, SAR la Princesse Lalla Khadija a été présente, aux côtés de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SAR la Princesse Lalla Meryem, à la cérémonie d'accueil officiel, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du Président de la République Française, S.E.M. Emmanuel Macron et de son épouse Mme Brigitte Macron, qui effectuaient une visite d'Etat dans le Royaume à l'invitation du Souverain.

Le même jour, SAR la Princesse Lalla Khadija a pris part à la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Royaume du Maroc et la République française, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui était également accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SAR la Princesse Lalla Meryem, et le Président français, S.E.M. Emmanuel Macron, qui était accompagné de son épouse Madame Brigitte Macron.

Le lendemain, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasnaa, a offert un dîner officiel en l'honneur du Président de la République française, S.E.M. Emmanuel Macron et de son épouse Mme Brigitte Macron.

Le 03 mars 2025, et Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija avaient procédé, à Rabat, au lancement de l'opération nationale "Ramadan 1446", initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité à l'occasion du mois sacré de Ramadan.

L'anniversaire de SAR la Princesse Lalla Khadija est une occasion pour le peuple marocain de réaffirmer son indéfectible attachement au Glorieux Trône Alaouite et sa mobilisation constante derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la réussite des grands chantiers lancés par le Souverain au service de Son peuple fidèle.