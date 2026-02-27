Afrique de l'Ouest: Sénégal - Le Trésor Public encaisse 108,785 milliards de FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA

En vue d'assurer le financement des besoins budgétaires de l'Etat du Sénégal, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) a encaissé ce vendredi 27 février 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 108,785 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

La DGCPT avait mis en adjudication un montant de 100 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 161,269 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 161,27%.

Le montant des soumissions retenu est de 108,785 milliards FCFA et celui rejeté 52,484 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 67,46%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,79% pour les bons de 364 jours, 7,64% pour les obligations de 3 ans et 7,70% pour celles de 5 ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La DGCPT promet aux investisseurs de rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 27 février 2027. Les intérêts seront payés d'avance en les précomptant sur la valeur nominale de ces titres.

Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, il est prévu le premier jour ouvrable suivant la date d'échéance fixée au 2 mars 2029 pour celles de 3 ans et au 2 mars 2031 pour celles de 5 ans. Le DGCPT s'acquittera du paiement des intérêts annuellement au taux de 6,30% pour les obligations de 3 ans et 6,45% pour celles de 5 ans, et ce dès la fin de la première année.