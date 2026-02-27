Afrique de l'Ouest: BRVM - Les indices phares de la Bourse bouclent 7 journées d'embellie ininterrompue ce vendredi 27 février 2026

A l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 27 février 2026, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont bouclé 7 journées d'embellie ininterrompue avec des hausses variables.

Il faut signaler que les indices servent d'indicateurs de performance des marchés boursiers. La BRVM n'échappe pas à la règle. Depuis le jeudi 19 février 2025, les indices de cette bourse régionale sont en hausse ininterrompue avec pour conséquence l'accroissement significatif de leur nombre de points. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite enregistre une hausse de 0,33 % à 417,71 points contre 394,28 points le 19 février 2026.

Quant à l'indice BRVM 30, il a gagné 0,42% à 194,81 points contre 182,83 points le 19 février 2026. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en progression de 0,06% à 164,82 points contre 155,42 le 19 février 2026. De son côté, l'indice BRVM Principal a progressé de 0,77% à 289,03 points contre 272,05 points le 19 février 2026.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,33% à 160,85 points contre 151,83 points le 19 février 2026.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 52,882 milliards, en passant de 16 052,120milliards FCFA la veille à 16 105,002 milliards FCFA ce vendredi 27 février 2026.

Celle du marché des obligations est aussi en hausse de 11,007 milliards FCFA, en passant de 11 467,119 milliards FCFA la veille à 11 478,126 milliards FCFA ce 27 février 2026.

La valeur totale des transactions s'est, de son côté, un peu repliée, s'établissant à 1,792 milliard FCFA contre 1,943 milliard FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 44 075 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 7 685 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,38% à 2 025 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 4,13% à 2 395 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 3,17% à 1 625 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Niger (moins 2,84% à 2 910 FCFA), EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 2,52% à 2 325 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 2,35% à 24 900 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 1,82% à 2 160 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 1,72% à 3 705 FCFA).