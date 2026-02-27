Maroc: Les compétitions internationales et les amendements des statuts de la LNFP à l'ordre du jour

Le comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a tenu, jeudi à Salé, une réunion consacrée notamment aux compétitions internationales et aux amendements des statuts de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP).

A cette occasion, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa s'est attardé sur deux axes majeurs, le premier est lié à la dimension internationale du football marocain aussi bien à court et moyen termes, alors que le deuxième axe concerne la LNFP, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site officiel de la FRMF. Selon la même source, le président de la FRMF a souligné que la saison footballistique actuelle restera exceptionnelle (CHAN, Coupe Arabe de la FIFA, CAN-Maroc 2025), relevant que la 35ème édition de la CAN Maroc-2025 fera l'objet d'une évaluation complète lors d'une réunion spéciale qui se tiendra dans les prochains jours.

M. Lekjaa a indiqué, également, que le jury d'appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) ne s'est toujours pas prononcé sur les faits et incidents survenus pendant la finale de la CAN qui avaient fait l'objet de décisions injustes envers l'équipe nationale du Maroc par le jury disciplinaire de la CAF, notant que la Fédération suit de très près ce dossier via les voies règlementaires qui garantissent la protection des principes et valeurs du football.

S'agissant des amendements des statuts de la LNFP, le communiqué souligne que le président de la LNFP, Abdesselam Belegchour a exposé en détail les amendements des statuts de la LNFP pour approbation.

Il s'agit du statut de la LNFP pour l'organisation des Assemblées générales, du statut de la Commission de contrôle et d'audit des conditions d'adhésion et d'éligibilité au sein des clubs outre des recommandations juridiques liées à la pratique du football par la LNFP.

Le président de la LNFP a rappelé les obstacles et difficultés auxquelles fait face la Commission de la programmation, relève le communiqué, indiquant que le Comité directeur de la FRMF a validé la proposition de la LNFP de poursuivre les matchs du championnat national comme prévu initialement.