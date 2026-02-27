Maroc: Botola Pro D1 - WAC-RSB en tête d'affiche

Les compétitions de la Botola Pro D1 «Inwi» de football ont repris depuis vendredi, à l'occasion de la 14e journée, avec comme affiche le match WAC-RSB.

Le Complexe sportif Mohammed V de Casablanca sera le théâtre d'un duel prometteur entre le Wydad de Casablanca (co-dauphin avec 23 points, à égalité avec le Maghreb de Fès et le CODM), auteur d'un bon début de saison, et la Renaissance de Berkane (6e avec 18 points et quatre matchs en retard).

Le Wydad espère poursuivre sa série de résultats positifs et s'emparer de la première place, tandis que le club orange cherchera, sans aucun doute, à renverser la situation et à se rapprocher davantage du peloton de tête.

Parmi les rencontres qui attireront l'attention figure également celle opposant le Raja de Casablanca, leader avec 24 points après son nul, mercredi soir à Berkane, face à la RSB (1-1), au Hassania d'Agadir (8e, 15 points). Le club casablancais vise les trois points pour consolider sa position aux commandes du classement général, alors que l'équipe du Souss espère s'éloigner des places dangereuses, afin d'éviter le scénario de la saison passée, où elle avait frôlé la relégation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant les autres rencontres de cette 14e journée, l'Ittihad de Tanger (10e, 12 points) accueillera l'Union Touarga (14e, 8 points) dans un match crucial pour le bas du classement. De son côté, l'Olympic de Safi, sous la houlette de son nouvel entraîneur tunisien Chokri Khatoui, affrontera l'Olympique Dcheira dans une confrontation où chaque équipe cherchera à redresser la barre.

Le Difaâ d'El Jadida (7e, 17 points) affrontera l'Union Yacoub El Mansour (avant-dernier, 7 points), avec l'ambition d'engranger davantage de points et de se rapprocher du top cinq. Enfin, la Renaissance de Zemamra (11e, 12 points) se déplacera chez le FUS Rabat (13e, 9 points) dans un duel équilibré entre deux équipes en quête de points précieux pour assurer leur maintien.

A noter que deux matches comptant pour cette manche devaient être disputés vendredi opposant l'AS FAR au COD Meknès et le Maghreb Fès au Kawkab Marrakech.

Cette 14e journée s'annonce comme un tournant important dans la course au titre, compte tenu de l'écart réduit entre les équipes de tête, laissant présager une étape décisive susceptible de redessiner le classement général avant la fin de la phase aller du championnat.

Programme

Samedi à 22h00

IRT-UTS

OCS-OD

DHJ-USYM

Dimanche à 22h00

HUSA-Raja

FUS-RCAZ

WAC-RSB

NB : AS FAR-CODM et MAS-KACM devaient être disputés vendredi.