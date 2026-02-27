Afrique: Jorge Vilda - Les joueuses sont extrêmement motivées pour disputer la CAN

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football, Jorge Vilda Rodriguez a affirmé, jeudi soir à Rabat, que les joueuses de la sélection marocaine sont très motivées pour disputer la Coupe d'Afrique des nations (CAN) et atteindre la finale de cette compétition.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une séance d'entraînement effectuée au stade Al Madina en prévision du match amical face au Burkina Faso, devant avoir lieu vendredi (22h00) sur la pelouse du même stade, le coach a souligné que « les joueuses travaillent très dur et les séances d'entraînement sont intenses, pas seulement sur le terrain mais aussi en salle de sport ».

«Je suis très satisfait de l'ambiance et de la façon dont se déroule ce stage de préparation, car les joueuses sont concentrées et motivées», s'est-il félicité.

Revenant sur les deux matchs amicaux face au Burkina Faso, vendredi et mardi prochain à Rabat, Jorge Vilda a fait savoir que « nous sommes concentrés sur la prochaine CAN et sur les matchs amicaux. Le Burkina Faso est un adversaire que nous n'avons pas réussi à battre par le passé, et c'est maintenant le moment de bien préparer l'équipe pour faire un bon match et gagner ».

La capitaine de l'équipe nationale, Ghizlane Chebbak a, de son côté, indiqué que la double confrontation contre le Burkina Faso sera difficile parce qu'il est qualifié pour la prochaine CAN féminine », ajoutant que c'est une bonne occasion de se mesurer à cette "équipe solide".

Sa coéquipière Hanane Aït El Haj a relevé que « nous nous préparons pour le match contre le Burkina Faso, qui est très important pour nous. Nous allons travailler sur les petits détails et suivre les consignes du staff technique pour être prêtes ».

« Nous travaillons match par match pour être prêtes à 100% pour la Coupe d'Afrique des nations », a-t-elle assuré, ajoutant que « la Fédération Royale marocaine de football a mis à notre disposition tous les moyens pour une préparation optimale. Nous allons tout donner pour être à la hauteur des attentes ».

Les confrontations contre le Burkina Faso font partie du planning de préparation des Lionnes de l'Atlas aux prochaines échéances.