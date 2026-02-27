Maroc: Forum de la sculpture et de la céramique - Clôture en apothéose de la deuxième édition

La deuxième édition du Forum de la sculpture et de la céramique prend fin aujourd'hui à Casablanca après plus de deux semaines d'activités culturelles et artistiques.

Organisé à l'espace patrimonial de l'ancienne Cathédrale du Sacré-Coeur et à la Galerie Farid Belkahia de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca (ESBAC), l'évènement a proposé des expositions, ateliers, rencontres, hommages, projections de films documentaires, visites guidées, entre autres.

Cette deuxième édition du Forum de la sculpture et de la céramique a exprimé une ambition claire : rassembler artistes, chercheurs, pédagogues et étudiants autour des pratiques sculpturales et céramiques contemporaines.

Organisée avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture, en collaboration avec la commune de Casablanca, et en partenariat avec Casa Events ainsi que l'ESBAC et l'Association Atelier Athar Art, cette manifestation, tenue du 12 au 28 février 2026, s'est imposée comme une plateforme qui favorise le dialogue artistique, le partage pédagogique et une réflexion critique.

Le lancement de l'événement et son vernissage ont été marqués par un hommage rendu à deux figures majeures de la sculpture marocaine, Abdelhaq Sijelmassi et Abdelkrim Ouazzani. Ces artistes ont joué un rôle significatif dans le développement des arts plastiques au Maroc. Cet instant inaugural a mis en avant l'importance de préserver la mémoire artistique et de reconnaître les pionniers dans la construction d'une scène contemporaine dynamique.

La dimension éducative du forum s'est illustrée à travers plusieurs ateliers tenus à l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca. Un atelier dédié à la céramique fut animé par l'artiste japonaise Ichiko Inose, tandis que des ateliers de sculpture furent encadrés par Mohammed Ghazoula, Mustapha Bakhchi et Mohammed Elaadi. En complément, un atelier d'écriture orienté vers la sculpture et la céramique a été animé par Bemyounes Amirouche, enrichissant davantage cette approche pluridisciplinaire.

Le colloque spécialisé intitulé «Sculpture et céramique artistiques: expériences créatives et valeurs esthétiques» a constitué l'un des moments marquants du forum. La première séance, centrée sur les expériences créatives, a rassemblé des intervenants tels que Said Guilhia, Mehdi Zouak, Michel Gautier, Ali Aljabri, El Bachir Adnan Meatek, Ichiko Inose et Mustapha Ghazlani.

La seconde séance, quant à elle, dédiée aux valeurs esthétiques, a permis d'écouter Hassan Zoutani, Salam Jabbar, Mohamed Rachdi, Madiha Ennajjar, Abdellatif Laroui, Ali El Asli et Laghdache Hassan. Abdellah Cheikh a assuré la modération des discussions, tandis que Mostafa Bizadi rédigeait le rapport en langue arabe et Hamid Dades en langue française.

Une rencontre centrée sur les parcours de Abdelhaq Sijelmassi et Abdelkrim Ouazzani a également été organisée pour aborder leurs expériences artistiques. Animée par Brahim El Haissan, cette session a réuni les interventions de Driss Kattir, Said Karmass, Bouabid Bouzaid, Mohammed Sijelmassi et Youssef Saadoun. La coordination et la modération générale de l'événement étaient placées sous la responsabilité d'Abdellah Rabhi.

En clôture du forum, les participants ont pu visionner un documentaire portant sur le travail sculptural de l'artiste tunisien L'Eauhichi Hammadi. Cette projection s'est accompagnée de visites guidées de l'exposition avec les lauréats de l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de Casablanca.

Ce forum a rassemblé un large éventail d'artistes, témoignant par la diversité de leurs parcours esthétiques et approches artistiques, de la richesse et du dynamisme de la création contemporaine marocaine dans les domaines de la sculpture et de la céramique.

Le forum affirme encore une fois sa vocation institutionnelle: offrir un espace de visibilité, de dialogue et de reconnaissance aux artistes, tout en contribuant à la valorisation de la sculpture et de la céramique comme champs majeurs de la création artistique contemporaine. Cette pluralité de voix et de pratiques montre que la sculpture et la céramique se déploient comme des formes vivantes, ancrées dans le présent tout en dialoguant avec l'héritage des savoir-faire et des imaginaires.