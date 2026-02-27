Afrique Centrale: André Wameso prône l'intégration monétaire pour la transformation des économies de la région

Président en exercice de l'Association des Banques Centrales Africaines (ABCA), André Wameso prône une intégration économique et monétaire renforcée pour favoriser la transformation structurelle des économies d'Afrique centrale.

Il s'exprimait vendredi 27 février à Kinshasa, lors d'une rencontre organisée sous l'égide de la Banque Centrale du Congo (BCC) dans le cadre des activités de l'ABCA.

Selon une dépêche de la BCC parvenue à Radio Okapi, cette réunion a été précédée de deux jours de travaux techniques des experts, axés sur l'évaluation de la mise en oeuvre des décisions de la 47e réunion ordinaire du Conseil des Gouverneurs pour l'Afrique centrale.

Ils ont également examiné : la mise en oeuvre du Programme de coopération monétaire en Afrique centrale, l'état d'avancement du programme d'harmonisation du cadre de la politique monétaire au sein de la sous-région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La même source rapporte que les délégations de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC), de la Banque Centrale de Sao Tomé-et-Principe et de la Banque Centrale du Congo (BCC) ont procédé à une évaluation rigoureuse des progrès réalisés dans le cadre de ce programme.

Les échanges ont principalement porté sur : le niveau de convergence des indicateurs macroéconomiques, la coordination des politiques monétaires, et le renforcement des mécanismes de surveillance financière régionale.

Les Gouverneurs des banques centrales ont réaffirmé leur engagement à poursuivre l'alignement progressif des instruments de politique monétaire ainsi que des dispositifs de supervision financière.

Concernant la stabilité financière à l'ère de la digitalisation, l'inclusion financière, l'innovation technologique, ils ont arrêté les thématiques prioritaires du prochain Séminaire continental et du Symposium des Gouverneurs, prévus au cours de l'année.