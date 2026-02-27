Congo-Kinshasa: Le Président du Sénat satisfait de l'évolution du projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe

Le Président du Sénat, Sama Lukonde, a exprimé jeudi 26 février sa satisfaction quant à l'avancement du projet Kasomeno-Kasenga-Chalwe dans le Haut-Katanga.

Il a effectué, jeudi 26 février, une visite de terrain sur ce chantier supervisé par l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), il a constaté l'évolution des travaux de réfection du pont haubané jeté sur la rivière Luapula, ainsi que l'avancement du revêtement de la route, dont la pose de la couche de base a déjà commencé.

Selon une dépêche de l'ACGT, Sama Lukonde, en vacances parlementaires dans le Haut-Katanga, a également salué l'engagement et le professionnalisme des équipes mobilisées sur le terrain.

Le Président du Sénat a emprunté la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe, une nouvelle voie transfrontalière qui reliera bientôt la RDC à la Zambie.

Sous la conduite du directeur provincial de l'ACGT/Katanga, et avec la collaboration du concessionnaire GED-Congo ainsi que des sous-traitants CCECC, Rankin et Kairos, qui suivent au quotidien l'évolution du chantier, le numéro un de la Chambre haute du Parlement a noté que le projet est dans une phase de développement prometteuse.

Sur place, il a tour à tour visité : le pont haubané, la base-vie des équipes techniques chinoises, puis les 10 kilomètres de route actuellement en cours de revêtement avec la couche de base.

C'est avec assurance et satisfaction qu'il s'est adressé à la presse, saluant l'engagement de toutes les parties prenantes impliquées dans ce projet.

La route Kasomeno-Kasenga-Chalwe permettra de réduire de 250 kilomètres le trajet des camionneurs se rendant à Dar es-Salaam par rapport au passage de Kasumbalesa.

Ce projet d'infrastructure comprend trois composantes majeures : une route de 98 km en RDC et 90 km en Zambie ; un pont haubané de 362 mètres de portée ; un poste frontalier intégré à arrêt unique (One-Stop Border Post).

Toutes les équipes sont à pied d'oeuvre pour permettre une livraison du projet en mai 2027.