Tunisie: Ateliers sur la mesure de l'empreinte carbone des entreprises - Vers un marché financier tunisien plus vert

La Bourse de Tunis, en partenariat avec la « Fondation Konrad Adenauer », a organisé une série d'ateliers et de sessions de formation pour les entreprises cotées, axés sur la mesure de l'empreinte carbone et la gestion des enjeux climatiques.

Cette initiative vise à renforcer la transparence, la compétitivité et l'intégration des entreprises tunisiennes dans les standards internationaux de durabilité.

Dans le cadre du soutien à une économie plus verte et responsable, la Bourse de Tunis, en collaboration avec la « Fondation Konrad Adenauer », a organisé une série de rencontres et d'ateliers de formation destinés aux entreprises cotées, centrés sur les enjeux climatiques et les méthodes de calcul de l'empreinte carbone.

Cette initiative concrétise les engagements des deux parties en matière de gouvernance durable et de renforcement de la transparence économique, conformément aux nouvelles normes internationales de reporting extra-financier.

Le programme de formation a inclus trois dialogues et sessions de travail intensives, réunissant dirigeants et équipes opérationnelles des entreprises cotées en Bourse.

L'objectif de cette démarche est d'approfondir la compréhension des enjeux climatiques actuels et de développer les compétences des acteurs concernés dans le suivi, le calcul et la gestion des émissions de gaz à effet de serre.

Les activités se sont déroulées en deux phases principales : la première, le 27 janvier dernier, a consisté en une session générale réunissant les principaux responsables des entreprises cotées pour définir le cadre général des orientations climatiques.

La seconde, les 10 et 11 février, a pris la forme d'ateliers sectoriels spécialisés, ciblant directement les secteurs financier et industriel, en raison de la spécificité de leurs émissions et de leur rôle central dans l'économie nationale.

La Fondation Konrad Adenauer a souligné à travers cette initiative son soutien renouvelé à la construction d'une économie tunisienne plus transparente et compétitive.

Le calcul de l'empreinte carbone n'est plus seulement un choix environnemental, mais une nécessité stratégique pour les entreprises tunisiennes afin de garantir leur intégration complète dans les dynamiques économiques internationales, notamment face à la tendance des partenaires commerciaux mondiaux à imposer des normes environnementales strictes.

Ces rencontres devraient permettre aux entreprises cotées de disposer d'outils pratiques de mesure et d'évaluation, renforçant ainsi la confiance des investisseurs internationaux et attirant des investissements responsables vers le marché financier tunisien.