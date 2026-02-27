Tunisie: Exportations de dattes tunisiennes - Plus de 500 millions de dinars au début de la saison 2025/2026

Les exportations tunisiennes de dattes ont généré plus de 500 millions de dinars au cours des quatre premiers mois de la saison 2025/2026, soit une hausse de 4,4 % par rapport à la même période de la saison précédente.

La variété « Deglet Nour » représente à elle seule 85,7 % du volume total exporté. Cette augmentation s'explique principalement par une hausse des quantités exportées de 5,1 %, atteignant 77 000 tonnes.

Le prix moyen des dattes s'établit à 6,500 dinars le kilogramme, tandis que celui de la variété « Deglet Nour » atteint 7,19 dinars, en légère baisse de 0,7 % par rapport à la saison 2024/2025.

Concernant les destinations, 41,7 % des exportations tunisiennes sont destinées à l'Union européenne, 24,9 % à l'Asie et 23,8 % à l'Afrique.

Le Maroc est le premier importateur (16,8 % des volumes), suivi de l'Italie (12 %) et de l'Allemagne (8,7 %).

Pour les dattes biologiques, 3 718,9 tonnes ont été exportées pour une valeur proche de 38,2 millions de dinars, soit une hausse de 27,3 % en volume et de 36,9 % en valeur.

L'Allemagne est la principale destination (35 % du volume), suivie des Pays-Bas (12 %) et de la France (10 %). Ces dattes biologiques représentent 4,8 % du volume total des exportations de dattes.