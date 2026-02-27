Tunisie: Exportations de dattes tunisiennes - Plus de 500 millions de dinars au début de la saison 2025/2026

27 Février 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Les exportations tunisiennes de dattes ont généré plus de 500 millions de dinars au cours des quatre premiers mois de la saison 2025/2026, soit une hausse de 4,4 % par rapport à la même période de la saison précédente.

La variété « Deglet Nour » représente à elle seule 85,7 % du volume total exporté. Cette augmentation s'explique principalement par une hausse des quantités exportées de 5,1 %, atteignant 77 000 tonnes.

Le prix moyen des dattes s'établit à 6,500 dinars le kilogramme, tandis que celui de la variété « Deglet Nour » atteint 7,19 dinars, en légère baisse de 0,7 % par rapport à la saison 2024/2025.

Concernant les destinations, 41,7 % des exportations tunisiennes sont destinées à l'Union européenne, 24,9 % à l'Asie et 23,8 % à l'Afrique.

Le Maroc est le premier importateur (16,8 % des volumes), suivi de l'Italie (12 %) et de l'Allemagne (8,7 %).

Pour les dattes biologiques, 3 718,9 tonnes ont été exportées pour une valeur proche de 38,2 millions de dinars, soit une hausse de 27,3 % en volume et de 36,9 % en valeur.

L'Allemagne est la principale destination (35 % du volume), suivie des Pays-Bas (12 %) et de la France (10 %). Ces dattes biologiques représentent 4,8 % du volume total des exportations de dattes.

