Tunisie: Le TMM continue sa tendance baissière pour se situer à 6,99%, en février 2026

27 Février 2026
La Presse (Tunis)

Le taux moyen du marché monétaire (TMM) continue sa tendance baissière pour se situer à 6,99%, durant le mois de février 2026, contre 7,08%, en janvier 2026, selon des données statistiques, publiées, vendredi 27 février 2026, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Le TMM avait enregistré un pic à hauteur de 8,05%, en mars 2023, avant de régresser progressivement passant à 8%, durant la période mai - septembre 2023, et à 7,99%, au cours du quatrième trimestre 2023.

Pendant toute l'année 2024, le TMM s'est stabilisé, ensuite, entre 7,96% et 7,99%, pour reprendre sa voie descendante, début de l'année 2025, se situant au niveau de 7,5% (d'avril à août 2025), et 7,49% (de septembre à décembre 2025).

Pour rappel, le Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie a décidé, lors de sa réunion du 11 février 2026, de maintenir le taux directeur inchangé à 7,00%, tout en réitérant qu'il est nécessaire de continuer à soutenir le processus désinflationniste, afin de ramener l'inflation vers sa moyenne de long terme.

