Afrique: Septième Chaire UNESCO en Tunisie - L'Université de Sousse distinguée pour l'éducation ouverte

L'Université de Sousse s'est vu attribuer une deuxième Chaire UNESCO, consacrée à l'« Education ouverte pour un enseignement innovant, intelligent et inclusif », portant à sept le nombre de ces chaires d'excellence en Tunisie.

L'accord officialisant cette création a été signé le 25 février 2026 entre l'institution universitaire et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Cette nouvelle chaire, la seconde pour l'Université de Sousse, vient renforcer l'ancrage de la Tunisie dans le réseau mondial UNITWIN/Chaires UNESCO.

Elle s'ajoute en effet à une liste d'établissements tunisiens, publics et privés, distingués depuis les années quatre-vingt-dix.

Parmi celles-ci figurent notamment la Chaire de philosophie à l'Université de Tunis (1997), la Chaire sur l'esprit d'apprentissage par les projets à l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies ESPRIT (2016), la Chaire sur la prospective à l'Université de Carthage (2019), ou encore la Chaire sur l'enseignement supérieur pour le développement durable en Afrique à l'Université de la Manouba (2024).

Plus récemment, l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis et l'Université de Sousse avaient déjà été honorées respectivement en 2025 par des chaires sur l'eau, les déchets et l'énergie, et sur la littératie, la santé et le développement durable.

Lancé en 1992, le programme UNITWIN/Chaires UNESCO vise à mobiliser l'expertise des établissements d'enseignement supérieur et de recherche des États membres pour répondre aux défis contemporains majeurs et contribuer au développement des sociétés.

Véritables plateformes de coopération académique internationale, ces chaires favorisent les partenariats entre universités à l'échelle mondiale.

Elles appuient les priorités de l'UNESCO dans ses domaines de compétence que sont l'éducation, les sciences, la culture et la communication.

Le réseau compte aujourd'hui environ 1100 chaires et 50 réseaux thématiques répartis dans 130 pays.

L'établissement de ces sept chaires dans six établissements universitaires tunisiens constitue une reconnaissance internationale de la qualité et de l'expertise académique du pays.

Elle témoigne également de l'engagement des universités tunisiennes en faveur de la coopération scientifique, du dialogue interculturel et du développement durable, en parfaite adéquation avec les priorités stratégiques de l'UNESCO.